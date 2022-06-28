Країни ЄС можуть зберігати газ в Україні для досягнення встановленого Європейською Радою рівня заповнення ПСГ на 80%

Рішення Європейської ради, яке зобов'язує країни ЄС заповнити газові сховища на 80% до 1 листопада, дозволяє європейським країнам зберігати стратегічні запаси газу в Україні, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Вітаю це рішення, адже воно демонструє, що Європа реально оцінює загрози та ризики наступної зими в умовах енергетичної агресії з боку Росії, спрямованої не лише проти України, а й проти всього європейського континенту", – написав Галущенко на своїй сторінці у фейсбуці у понеділок увечері.

При цьому він наголосив, що відповідно до нього країни-члени Європейської ради можуть укладати контракти на зберігання газу з договірними сторонами Енергетичного співтовариства, оскільки далеко не всі з них мають власні ПСГ, щоб надійно забезпечити населення та промисловість енергоресурсом.

"Україна як головуючий у 2022 році учасник Енергоспівтовариства готова підставити своє плече та стати надійним партнером Європи у забезпеченні стійкого газопостачання цього опалювального сезону. Наші ПСГ – найбільші в Європі і ми їх пропонуємо для зберігання запасів газу європейських країн", – запевнив міністр.

Водночас він зазначив, що умови зберігання в Україні – чи не найоптимальніші в Європі.

Як повідомлялося, 24 червня Європарламент затвердив новий регламент, який встановив, що обов'язковий мінімальний рівень газу у сховищах має бути забезпечений на рівні 80% до 1 листопада 2022 року. Крім того, держави-члени ЄС та оператори мають прагнути до 85%, у наступні роки метою стане 90%. 27 червня цей регламент затвердила Європейська Рада.

Раніше міністр енергетики заявляв, що Україна готова надавати іноземним замовникам 50% (15 млрд. куб. м) потужностей своїх підземних сховищ газу (ПСГ) для створення запасів на найближчу зиму.