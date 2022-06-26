Економіка

11:27 26.06.2022

"Велика сімка" запровадить ембарго на імпорт російського золота - Байден

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"Велика сімка" запровадить ембарго на імпорт російського золота - Байден

Країни "Великої сімки" планують запровадити ембарго на імпорт російського золота, щоб позбавити РФ десятків мільярдів доларів на рік, повідомив президент США Джо Байден.

"Сполучені Штати нав'язали Путіну безпрецедентні витрати, щоб позбавити його доходів, необхідних для фінансування війни проти України. Разом "Велика сімка" оголосить, що ми заборонимо імпорт російського золота - великого експорту, що приносить Росії десятки мільярдів доларів", - написав Байден у Твіттері в неділю.

Раніше повідомлялося, що зустрічі лідерів країн G7, до яких також приєднаються керівники Аргентини, Індії, Індонезії, Сенегалу і ПАР, відбудуться у ФРН з 26 до 28 червня.

Представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив, що, серед іншого, учасники саміту обговорять нові заходи, спрямовані на ізоляцію Росії від світової економіки і порушення ланцюжків поставок для російського оборонного комплексу. Також планується досягти нових домовленостей для зниження цін на енергоносії та продовольство у світі.

Саміт відбудеться в Баварських Альпах в Ельмау. Там же проходив і минулий саміт під головуванням Німеччини, коли канцлером була Ангела Меркель.

Теги: #рф #золото #ембарго

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