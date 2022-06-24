Економіка

18:33 24.06.2022

МАГАТЕ направила інспекторів для проведення необхідних перевірок на ПУАЕС

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МАГАТЕ направила інспекторів для проведення необхідних перевірок на ПУАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направило інспекторів для проведення необхідних перевірочних заходів на Південноукраїнській АЕС, повідомляється на сайті агентства з посиланням на гендиректора цієї організації Рафаеля Маріано Гроссі у п'ятницю.

"Цього тижня я направив в Україну інспекторів з гарантій для проведення необхідних перевірочних заходів на Південноукраїнській АЕС", - зазначив Гроссі.

Як заявили в агентстві, МАГАТЕ продовжує отримувати дані про гарантії ядерної та експлуатаційної безпеки від своїх систем передачі даних, встановлених на діючих АЕС в Україні та від Чорнобильської АЕС.

За інформацією МАГАТЕ, станом на 24 червня в Україні перебувають у роботі вісім із 15 діючих атомних енергоблоків, зокрема три на Рівненській АЕС, по два на Запорізькій АЕС і Південноукраїнській АЕС та один – на Хмельницькій АЕС. Сім інших енергоблоків зупинено для виконання планово-запобіжних ремонтів або перебувають у резерві.

"Україна повідомила, що системи безпеки залишаються в робочому стані на чотирьох АЕС, і вони, як і раніше, мають доступне зовнішнє електропостачання", - наголосили в МАГАТЕ.

Теги: #магате #гроссі #пуаес

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