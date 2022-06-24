Уряд дозволив на час воєнного стану будувати індивідуальне житло без отримання будпаспорту

Кабінет Міністрів дозволив на час воєнного стану та протягом року після нього будувати індивідуальні будинки та господарські споруди без отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі.

За його даними, умова діє для індивідуального, садового, дачного житла не вище двох поверхів та площею до 500 кв. м.

Будівництво таких будинків має здійснюватися відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні, а за її відсутності – згідно з цільовим призначенням земельної ділянки.