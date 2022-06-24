Економіка

16:06 24.06.2022

Середня ціна новобудов у Києві знизилася на 10%, до 46,9 тис. грн/кв.м у червні -M4U

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Середня ціна новобудов у Києві знизилася на 10%, до 46,9 тис. грн/кв.м у червні -M4U

Середня ціна в київських новобудовах знизилася з 52 272 грн/кв. м травня до 46 905 грн/кв. м (на 10,3%) у червні 2022, повідомив засновник M4U Володимир Даниленко агентству "Інтерфакс-Україна".

"У червні відновили продаж дешевші об'єкти, тому зменшення середньої ціни – результат зміни структури пропозиції", - повідомив Даниленко.

Водночас середні ціни наразі вищі за січневі – у травні середня ціна у всіх пропонованих ЖК становила 52 272 грн (+16,2% порівняно з січнем), у червні – вже 46 905 грн (+4,2% порівняно з січнем).

За даними M4U, у середині травня у продажу було лише 48 ЖК (22% обсягу січня), на середину червня 2022 року продаж відновили 123 ЖК Києва (понад 55% об'єктів, які продавали житло у січні 2022 року). Більше об'єктів продається у Голосіївському (21), Шевченківському (19) та Печерському (15) районах.

"На сьогодні девелопери працюють із залишками матеріалів, які закупили до початку воєнних дій", - повідомив Даниленко.

Він наголосив, що не всі відслідковують актуальну собівартість будівництва, тому в умовах відновлення продажу цілком можливі суттєві дисконти.

Зараз нові квартири доступні в 11 ЖК економ-класу, 66 - комфорт-класу, 37 - бізнес і 9 ЖК класу "еліт". Середня вартість квадратного метра економ-класу порівняно з січнем виросла на 13,4% до 27 877 грн, комфорт-класу – на 11,8%, до 37 328 грн, бізнес-класу – на 10%, до 63 495 грн, еліт – на 11,6%, до 108 721.

Найдорожча пропозиція – у Печерському (85 493 грн/кв. м), Шевченківському (59 060 грн/кв. м) та Голосіївському (46 739 грн/кв. м) районах. Найнижча середня вартість у Дарницькому районі – 30 723 грн/кв.м.

“Найближчими місяцями вартість квадратного метра, ймовірно, зростатиме. Більшість девелоперів зіткнулися з порушенням чи взагалі руйнуванням ланцюгів постачання матеріалів, що існували до війни. Не всі українські виробники поновили роботу. Це призводить до зростання собівартості, яка не може не вплинути на ціну кінцевого споживача, навіть незважаючи на суттєво скорочений попит”, - коментує Даниленко.

На думку експерта, повноцінне відновлення комерційного ринку нерухомості можливе лише за відновлення економіки та стабільного зростання доходів населення.

"Повноцінна іпотека в умовах значної кількості руйнувань може стати не лише драйвером ринку нерухомості, а й способом забезпечити українців сучасним якісним житлом. Проте для її запуску потрібен стабільний курс валют та банківської системи, а також лібералізація вимог до банків-іпотекодавців на законодавчому рівні", – повідомив Даниленко.

Створена у лютому 2020 року українська proptech-компанія M4U спеціалізується на розробці та впровадженні комплексних інтелектуальних рішень у сфері девелопменту нерухомості.

Теги: #київ #нерухомість

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