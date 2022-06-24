Філіппіни припинили переговори з КНР щодо спільної розробки родовищ нафти та газу в Південно-Китайському морі

Глава МЗС Філіппін Теодоро Локсін у четвер оголосив, що за розпорядженням президента країни Родріго Дутерте Маніла відмовився від переговорів з КНР щодо спільних нафтогазових проектів у Південно-Китайському морі, повідомили західні ЗМІ.

"Три роки минуло, але ми не досягли мети видобувати вкрай важливі для Філіппін нафтові та газові ресурси не за рахунок нашого суверенітету", - заявив міністр.

Він зазначив, що намагався три роки досягти угоди для спільного пошуку нафти і газу та їх видобутку, і що в переговорах Маніла "зайшла настільки далеко, наскільки дозволяла конституція".

Однак Локсін не уточнив, коли Дутерте віддав розпорядження повністю припинити обговорення питання з Китаєм.

ЗМІ нагадують, що незважаючи на територіальну суперечку з Пекіном, Філіппіни у 2018 році підписали угоду з КНР про співпрацю у нафтогазовій сфері в акваторії Південно-Китайського моря. Водночас у жовтні 2020 року Дутерте скасував мораторій від 2014 року на розвідку родовищ біля берегів Філіппін.

Китай та члени АСЕАН – Філіппіни, Малайзія, Бруней, В'єтнам – ведуть територіальну суперечку навколо архіпелагу Спратлі (китайська назва – Наньша) у Південно-Китайському морі. Китай перетворив низку рифів і атолів на щонайменше сім штучних островів, побудував злітно-посадкові смуги та інші військові об'єкти. США обвинувачують Пекін у створенні на спірних островах військових баз, що є порушенням міжнародних законів. При цьому через цей регіон проходять торговельні потоки із щорічним оборотом у трильйони доларів.