Економіка

14:14 23.06.2022

"Метінвест-СМЦ" безоплатно надає пластини для бронежилетів військовим

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"Метінвест-СМЦ" безоплатно надає пластини для бронежилетів військовим

Мережа сервісних металоцентрів групи "Метінвест" в Україні - "Метінвест-СМЦ" - почала надавати українським військовослужбовцям на безоплатній основі пластини для бронежилетів.

Згідно з інформацією "Метінвест-СМЦ" в соцмережі фейсбук, нині на підприємствах групи "Метінвест" сформовано запас готових бронепластин, який постійно поповнюється. Вироби готові до оперативного передання потреб захисників України.

Водночас уточнюється, що для отримання пластин для бронежилетів необхідно надати офіційний запит від одного з перерахованих представництв: ЗСУ, територіальної оборони, Нацгвардії, уповноважених представників влади (наприклад голови міської адміністрації).

"У листі необхідно вказати всі контактні дані відповідальних осіб та вкласти офіційне звернення. Запити на отримання пластин для бронежилетів просимо надсилати на пошту: smc@metinvestholding.com. Наближаємо перемогу України разом!" - ідеться в інформації компанії.

Раніше "Метінвест", зокрема, безоплатно роздавав металопродукцію для оборони міст країни.

"Метінвест" – найбільший гірничо-металургійний холдинг України. Підприємства групи розташовуються переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,25%) Ріната Ахметова та "Смарт-холдинг" (23,75%) Вадима Новинського, які спільно управляють компанією.

Теги: #метінвест #благодійність

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