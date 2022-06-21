Економіка

17:33 21.06.2022

Офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, залучатимуться до суспільно корисних робіт - Шмигаль

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Офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, залучатимуться до суспільно корисних робіт - Шмигаль

Уряд України запускає реформу сфери зайнятості, згідно з якою офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, залучатимуться до суспільно корисних робіт, зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд запускає реформу усієї сфери зайнятості. В умовах повномасштабної війни нам потрібно мобілізувати всі можливі ресурси для перемоги над російськими окупантами. Це стосується організації роботи в тилу. Уряд сьогодні затвердить документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, залучатимуться до суспільно корисних робіт", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні або сільськогосподарські роботи.

"Що саме потрібно робити в кожному конкретному регіоні, визначатиме місцева влада. Звісно, ця праця оплачуватиметься. Держава платитиме кожному залученому до суспільно корисних робіт зарплату у розмірі мінімальної. Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати гроші від держави і відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу держава не має для цього ресурсів. Усі мають або воювати і захищати Батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту", - наголосив прем'єр.

Шмигаль також заявив, що статус та виплати із безробіття відтепер втрачаються, якщо людина перебуває за кордоном понад 30 днів під час воєнного стану.

"Наше завдання наразі просте і зрозуміле - кожен має працювати на перемогу. Для цього потрібно консолідувати всі можливі ресурси. Всі ці кроки щодо створення нових робочих місць, реформування сфери зайнятості, грантова допомога бізнесу - це нова економічна політика, яка допоможе нашій країні вистояти, перемогти, почати стрімко відновлювати нашу державу", - підсумував він.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, згідно з ухваленими рішеннями внесено зміни до Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, які передбачають особливості організації громадських робіт в умовах воєнного стану.

Зокрема, передбачено першочергове залучення до громадських робіт зареєстрованих безробітних, яким не знайдено відповідної роботи, та працівників, які втратили частину заробітної плати.

Також внесено зміни до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, в частині залучення військових адміністрацій до ухвалення рішень про впровадження трудової повинності, залучення до суспільно корисних робіт внутрішньо переміщених осіб, поширення на осіб, які залучаються до виконання суспільно корисних робіт, вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Крім того, виключені із переліку осіб, які залучаються до суспільно корисних робіт, особи, залучені до реалізації заходів національного спротиву.

Також затверджено орієнтовний перелік суспільно корисних робіт, які можуть виконуватись в умовах воєнного стану.

Теги: #кабмін #безробітні #шмигаль

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