"Нафтогаз України" розраховує розпочати імпорт LNG у IV кв.-2022 – Вітренко

НАК "Нафтогаз України" проводить переговори щодо постачання імпортного скрапленого природного газу (СПГ або LNG) до України в четвертому кварталі цього року, повідомив голова компанії Юрій Вітренко на пресконференції у вівторок.

"Тут є певні технологічні обмеження – Україна ніколи фізично не імпортувала LNG. Ми розуміємо, що в нас немає терміналів СПГ. Тому ми маємо привезти СПГ на термінали в Європі й потім забезпечити фізичний транспорт цього газу вже трубопроводами в Україну, або здійснити операції своп (swap – торгово-обмінні фінансові операції – ІФ)", – пояснив Вітренко.

За його словами, "Нафтогаз" під час визначення термінів та обсягів постачання імпортного газу буде змушений враховувати безліч технологічних аспектів, зокрема тиск у газопроводах або добові обмеження щодо підняття газу.

"Є багато різних аспектів, які ми враховуємо під час війни, але про які ми не можемо говорити широкій аудиторії. Так от, усе це впливає на наші внутрішні плани щодо того, коли і як ми імпортуватимемо газ", - резюмував голова "Нафтогазу".

Як повідомлялося, Вітренко на пресконференції також пояснив, що для накопичення 19 млрд куб. м газу до початку опалювального сезону НАК "Нафтогазу", відповідно до завдання уряду України, має імпортувати 5,8 млрд куб. м газу, проте при цьому запаси в 15 млрд куб. м будуть також прийнятними. Для того щоб мати такий великий запас, як хоче уряд, також необхідно витратити $8 млрд, для України великі гроші.