Економіка

16:14 21.06.2022

"Нафтогаз України" розраховує розпочати імпорт LNG у IV кв.-2022 – Вітренко

2 хв читати
"Нафтогаз України" розраховує розпочати імпорт LNG у IV кв.-2022 – Вітренко

НАК "Нафтогаз України" проводить переговори щодо постачання імпортного скрапленого природного газу (СПГ або LNG) до України в четвертому кварталі цього року, повідомив голова компанії Юрій Вітренко на пресконференції у вівторок.

"Тут є певні технологічні обмеження – Україна ніколи фізично не імпортувала LNG. Ми розуміємо, що в нас немає терміналів СПГ. Тому ми маємо привезти СПГ на термінали в Європі й потім забезпечити фізичний транспорт цього газу вже трубопроводами в Україну, або здійснити операції своп (swap – торгово-обмінні фінансові операції – ІФ)", – пояснив Вітренко.

За його словами, "Нафтогаз" під час визначення термінів та обсягів постачання імпортного газу буде змушений враховувати безліч технологічних аспектів, зокрема тиск у газопроводах або добові обмеження щодо підняття газу.

"Є багато різних аспектів, які ми враховуємо під час війни, але про які ми не можемо говорити широкій аудиторії. Так от, усе це впливає на наші внутрішні плани щодо того, коли і як ми імпортуватимемо газ", - резюмував голова "Нафтогазу".

Як повідомлялося, Вітренко на пресконференції також пояснив, що для накопичення 19 млрд куб. м газу до початку опалювального сезону НАК "Нафтогазу", відповідно до завдання уряду України, має імпортувати 5,8 млрд куб. м газу, проте при цьому запаси в 15 млрд куб. м будуть також прийнятними. Для того щоб мати такий великий запас, як хоче уряд, також необхідно витратити $8 млрд, для України великі гроші.

Теги: #газ #нафтогаз #витренко #спг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:10 21.06.2022
Єврокомісар: Є реальний ризик нестачі газу в ЄС узимку, можливе зниження попиту

Єврокомісар: Є реальний ризик нестачі газу в ЄС узимку, можливе зниження попиту

15:09 21.06.2022
"Нафтогаз" у липні має намір подати до міжнародного арбітражу на "Газпром" за скорочення транзиту - Вітренко

"Нафтогаз" у липні має намір подати до міжнародного арбітражу на "Газпром" за скорочення транзиту - Вітренко

15:00 21.06.2022
Домінуванню групи Фірташа на газовому ринку України покладено край – голова НАК

Домінуванню групи Фірташа на газовому ринку України покладено край – голова НАК

20:30 20.06.2022
Нідерланди продовжили можливість видобутку на родовищі Ґронінґен

Нідерланди продовжили можливість видобутку на родовищі Ґронінґен

06:53 20.06.2022
Німеччина змушена заощаджувати газ і розширювати використання вугілля для електростанцій

Німеччина змушена заощаджувати газ і розширювати використання вугілля для електростанцій

06:46 20.06.2022
Болгарія з 1 липня зможе отримувати азербайджанський газ у повному обсязі - посол

Болгарія з 1 липня зможе отримувати азербайджанський газ у повному обсязі - посол

19:34 18.06.2022
Кабмін зафіксував ціну газу "Нафтогазу" для облгазів на період війни та 6 міс. після і передав НАК шість ТЕЦ

Кабмін зафіксував ціну газу "Нафтогазу" для облгазів на період війни та 6 міс. після і передав НАК шість ТЕЦ

20:15 17.06.2022
Кабмін вніс у політику власності "Нафтогазу" доведення запасів у ПСГ до 19 млрд куб. м на 1 жовтня

Кабмін вніс у політику власності "Нафтогазу" доведення запасів у ПСГ до 19 млрд куб. м на 1 жовтня

07:17 17.06.2022
Росія спеціально обмежила постачання газу, щоб ударити по європейцях, – Зеленський

Росія спеціально обмежила постачання газу, щоб ударити по європейцях, – Зеленський

17:03 15.06.2022
ГК "Нафтогаз України" як ПОН на ринку газу оприлюднила тариф на травень-червень на рівні "звичайного" постачання - близько 7,96 грн/куб. м

ГК "Нафтогаз України" як ПОН на ринку газу оприлюднила тариф на травень-червень на рівні "звичайного" постачання - близько 7,96 грн/куб. м

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НБУ оцінює втрати України від зруйнованого житла, бізнесу та інфраструктури через російську агресію у 50% ВВП 2021 р.

"Нафтогаз" у липні має намір подати до міжнародного арбітражу на "Газпром" за скорочення транзиту - Вітренко

Домінуванню групи Фірташа на газовому ринку України покладено край – голова НАК

НБУ очікує втрати банками мінімум 20% кредитного портфеля через війну, але понад половина найбільших банків збереже операційну прибутковість

ВР повернула мита та ПДВ на імпорт із 1 липня - нардеп Железняк

ОСТАННЄ

"ДТЕК" почав впроваджувати у Києві дистанційне зняття показів електролічильників

НБУ оцінює втрати України від зруйнованого житла, бізнесу та інфраструктури через російську агресію у 50% ВВП 2021 р.

Загальні втрати торговельних центрів за 4 міс. війни становили майже $10 млрд - УРТЦ

Юристи шукають механізми отримання компенсацій за завдані агресором збитки - опитування

"Нова Пошта" тестує надсилання посилок із поштоматів у Києві

Війна ставить під загрозу значну частину іпотечного портфеля - НБУ

Нацбанк очікує швидкого відновлення роботи вторинного ринку ОВДП

НБУ очікує втрати банками мінімум 20% кредитного портфеля через війну, але понад половина найбільших банків збереже операційну прибутковість

Рада запровадила податкові та митні пільги для індустріальних парків - нардеп

Ухвалення Радою законопроекту №7451 є першим кроком до перезапуску приватизації на якісно новому рівні – в.о. глави ФДМ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА