Домінуванню групи Фірташа на газовому ринку України покладено край – голова НАК

Домінуючому становищу групи "Регіональна газова компанія" олігарха Дмитра Фірташа на газовому ринку України покладено край, запевнив голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко.

"Деолігархізація. На газовому ринку про цей термін багато говорили, але, у нас в Україні, на ньому майже два десятиліття домінувала група олігарха Фірташа. Зараз цьому приходить кінець", – сказав Вітренко на пресконференції у Києві у вівторок.

Він зазначив, що, починаючи з останніх місяців, фактично всі побутові споживачі – 97,6% – отримують газ безпосередньо від "Нафтогазу".

"Між нами немає посередника у вигляді групи Фірташа, яка ніколи не була реальним постачальником, а була посередником, який не ніс тих ризиків, яких зазвичай несуть справжні постачальники, в європейському розумінні цього слова", - пояснив Вітренко.

Він також зазначив, що після рішення уряду про передання облгазів РДК до "Нафтогазу", вони найближчим часом перейдуть до НАК.

"Це фактично буде понад 60% (у НАК – ІФ) на цьому ринку розподілу чи транспортування газу", – підсумував голова "Нафтогазу".