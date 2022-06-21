Економіка

15:00 21.06.2022

Домінуванню групи Фірташа на газовому ринку України покладено край – голова НАК

1 хв читати
Домінуванню групи Фірташа на газовому ринку України покладено край – голова НАК

Домінуючому становищу групи "Регіональна газова компанія" олігарха Дмитра Фірташа на газовому ринку України покладено край, запевнив голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко.

"Деолігархізація. На газовому ринку про цей термін багато говорили, але, у нас в Україні, на ньому майже два десятиліття домінувала група олігарха Фірташа. Зараз цьому приходить кінець", – сказав Вітренко на пресконференції у Києві у вівторок.

Він зазначив, що, починаючи з останніх місяців, фактично всі побутові споживачі – 97,6% – отримують газ безпосередньо від "Нафтогазу".

"Між нами немає посередника у вигляді групи Фірташа, яка ніколи не була реальним постачальником, а була посередником, який не ніс тих ризиків, яких зазвичай несуть справжні постачальники, в європейському розумінні цього слова", - пояснив Вітренко.

Він також зазначив, що після рішення уряду про передання облгазів РДК до "Нафтогазу", вони найближчим часом перейдуть до НАК.

"Це фактично буде понад 60% (у НАК – ІФ) на цьому ринку розподілу чи транспортування газу", – підсумував голова "Нафтогазу".

Теги: #газ #нафтогаз #вітренко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:14 21.06.2022
"Нафтогаз України" розраховує розпочати імпорт LNG у IV кв.-2022 – Вітренко

"Нафтогаз України" розраховує розпочати імпорт LNG у IV кв.-2022 – Вітренко

16:10 21.06.2022
Єврокомісар: Є реальний ризик нестачі газу в ЄС узимку, можливе зниження попиту

Єврокомісар: Є реальний ризик нестачі газу в ЄС узимку, можливе зниження попиту

15:09 21.06.2022
"Нафтогаз" у липні має намір подати до міжнародного арбітражу на "Газпром" за скорочення транзиту - Вітренко

"Нафтогаз" у липні має намір подати до міжнародного арбітражу на "Газпром" за скорочення транзиту - Вітренко

20:30 20.06.2022
Нідерланди продовжили можливість видобутку на родовищі Ґронінґен

Нідерланди продовжили можливість видобутку на родовищі Ґронінґен

06:53 20.06.2022
Німеччина змушена заощаджувати газ і розширювати використання вугілля для електростанцій

Німеччина змушена заощаджувати газ і розширювати використання вугілля для електростанцій

06:46 20.06.2022
Болгарія з 1 липня зможе отримувати азербайджанський газ у повному обсязі - посол

Болгарія з 1 липня зможе отримувати азербайджанський газ у повному обсязі - посол

19:34 18.06.2022
Кабмін зафіксував ціну газу "Нафтогазу" для облгазів на період війни та 6 міс. після і передав НАК шість ТЕЦ

Кабмін зафіксував ціну газу "Нафтогазу" для облгазів на період війни та 6 міс. після і передав НАК шість ТЕЦ

20:15 17.06.2022
Кабмін вніс у політику власності "Нафтогазу" доведення запасів у ПСГ до 19 млрд куб. м на 1 жовтня

Кабмін вніс у політику власності "Нафтогазу" доведення запасів у ПСГ до 19 млрд куб. м на 1 жовтня

07:17 17.06.2022
Росія спеціально обмежила постачання газу, щоб ударити по європейцях, – Зеленський

Росія спеціально обмежила постачання газу, щоб ударити по європейцях, – Зеленський

17:03 15.06.2022
ГК "Нафтогаз України" як ПОН на ринку газу оприлюднила тариф на травень-червень на рівні "звичайного" постачання - близько 7,96 грн/куб. м

ГК "Нафтогаз України" як ПОН на ринку газу оприлюднила тариф на травень-червень на рівні "звичайного" постачання - близько 7,96 грн/куб. м

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НБУ оцінює втрати України від зруйнованого житла, бізнесу та інфраструктури через російську агресію у 50% ВВП 2021 р.

"Нафтогаз" у липні має намір подати до міжнародного арбітражу на "Газпром" за скорочення транзиту - Вітренко

НБУ очікує втрати банками мінімум 20% кредитного портфеля через війну, але понад половина найбільших банків збереже операційну прибутковість

ВР повернула мита та ПДВ на імпорт із 1 липня - нардеп Железняк

Фракція "Слуга народу" закликала провести переговори щодо списання держборгу України

ОСТАННЄ

НБУ оцінює втрати України від зруйнованого житла, бізнесу та інфраструктури через російську агресію у 50% ВВП 2021 р.

Загальні втрати торговельних центрів за 4 міс. війни становили майже $10 млрд - УРТЦ

Юристи шукають механізми отримання компенсацій за завдані агресором збитки - опитування

"Нова Пошта" тестує надсилання посилок із поштоматів у Києві

Війна ставить під загрозу значну частину іпотечного портфеля - НБУ

Нацбанк очікує швидкого відновлення роботи вторинного ринку ОВДП

НБУ очікує втрати банками мінімум 20% кредитного портфеля через війну, але понад половина найбільших банків збереже операційну прибутковість

Рада запровадила податкові та митні пільги для індустріальних парків - нардеп

Ухвалення Радою законопроекту №7451 є першим кроком до перезапуску приватизації на якісно новому рівні – в.о. глави ФДМ

Услід за скасуванням податкових пільг на імпорт відбудеться пом'якшення валютного регулювання - Гетманцев

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА