ВР повернула мита та ПДВ на імпорт із 1 липня - нардеп Железняк

Верховна Рада повернула мита та податок на додану вартість (ПДВ) на імпорт товарів, зокрема автомобілів, із 1 липня, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Як повідомив він у телеграм-каналі у вівторок, депутати підтримали відповідний урядовий законопроєкт №7418 за основу та в цілому 234 голосами за необхідних 226.

Раніше профільний комітет рекомендував ВР підтримати урядовий законопроєкт №7418 за основу та в цілому, хоча депутати зареєстрували три альтернативні проєкти закону.

Урядовий законопроєкт №7418 містить поправки до Податкового кодексу та інших законів про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі. Він також пропонує відновити оподаткування, яке було скасоване законом №2142, для товарів, які ввозять платники єдиного податку першої-третьої групи, оскільки в середньому за місяць бюджет за цією пільгою втрачає близько 3 млрд грн ввізного мита.

Як повідомлялося, з 6 квітня Верховна Рада звільнила імпорт товарів в Україну від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановила спрощену форму розмитнення. Депутати також повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами та суб'єктами спрощеної системи.