Економіка

20:30 20.06.2022

Нідерланди продовжили можливість видобутку на родовищі Ґронінґен

2 хв читати
Нідерланди продовжили можливість видобутку на родовищі Ґронінґен

Уряд Нідерландів продовжив можливість видобутку на родовищі Ґронінґен, встановивши на наступний газовий рік (із жовтня 2022 року до вересня 2023 року) ліміт 2,8 млрд куб. м, що на 37,8% менше за обсяг поточного року (4,5 млрд куб. м).

Згідно з повідомленням на урядовому порталі в понеділок, родовище все ж таки може бути закрите з жовтня 2023 року, якщо це дозволить геополітична ситуація.

Крім того, Нідерланди в рамках першої фази антикризового енергетичного плану зняли обмеження виробництва на вугільних електростанціях, щоб заощадити газ для заповнення сховищ, та розроблять заходи щодо енергозбереження та економії газу.

Як повідомлялося, російський Газпром із 1 червня повністю зупинив постачання газу GasTerra B.V. (Нідерланди) у зв'язку із несплатою в рублях.

Для компенсації поставок, що випадають, нідерландська газотранспортна компанія Gasunie екстрено будує в порту Емсгавен в провінції Ґронінґен термінал СПГ. Для його створення вже орендовано дві плавучі установки регазифікації. Вони дозволять брати до 8 млрд куб. м газу на рік. Очікується, що обидва судна будуть введені в експлуатацію восени.

Родовище Ґронінґен у північній частині Нідерландів розробляється з 1963 року. Початкові запаси - 2,9 трлн куб. м газу (це ставить його у перші 15 найбільших газових родовищ світу). Газ містить 81-83% метану та 14% азоту. За обсягами видобутку газу в Європі Нідерланди до 1994 займали перше місце, до 2015 були нетто-експортером газу. 1976 року на Ґронінґені досягнуто максимум видобутку - 88 млрд куб. м.

Перший офіційно зареєстрований землетрус на Ґронінґені стався 1986 року. Найсильнішим за історію спостережень став землетрус 16 серпня 2012 року з магнітудою 3,6. Заходи зі скорочення видобутку, вжиті з 2013 року, не допомогли знизити сейсмічну активність - вона лише зростала. У 2018 році було ухвалено рішення про поетапну зупинку промислу.

 

 

 

 

Теги: #газ #рішення #нідерланди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:53 20.06.2022
Німеччина змушена заощаджувати газ і розширювати використання вугілля для електростанцій

Німеччина змушена заощаджувати газ і розширювати використання вугілля для електростанцій

06:46 20.06.2022
Болгарія з 1 липня зможе отримувати азербайджанський газ у повному обсязі - посол

Болгарія з 1 липня зможе отримувати азербайджанський газ у повному обсязі - посол

19:34 18.06.2022
Кабмін зафіксував ціну газу "Нафтогазу" для облгазів на період війни та 6 міс. після і передав НАК шість ТЕЦ

Кабмін зафіксував ціну газу "Нафтогазу" для облгазів на період війни та 6 міс. після і передав НАК шість ТЕЦ

07:06 18.06.2022
Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів обговорили безпеку України

Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів обговорили безпеку України

07:17 17.06.2022
Росія спеціально обмежила постачання газу, щоб ударити по європейцях, – Зеленський

Росія спеціально обмежила постачання газу, щоб ударити по європейцях, – Зеленський

17:03 15.06.2022
ГК "Нафтогаз України" як ПОН на ринку газу оприлюднила тариф на травень-червень на рівні "звичайного" постачання - близько 7,96 грн/куб. м

ГК "Нафтогаз України" як ПОН на ринку газу оприлюднила тариф на травень-червень на рівні "звичайного" постачання - близько 7,96 грн/куб. м

09:56 15.06.2022
Нідерланди запустили обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

Нідерланди запустили обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

09:04 15.06.2022
Шольц відмовився від націоналізації Gazprom Germania, щоб уникнути проблем із імпортом російського газу

Шольц відмовився від націоналізації Gazprom Germania, щоб уникнути проблем із імпортом російського газу

18:42 14.06.2022
ЄБРР надасть "Нафтогазу" EUR300 млн, перші EUR50 млн уже доступні для екстреної закупівлі газу - банк

ЄБРР надасть "Нафтогазу" EUR300 млн, перші EUR50 млн уже доступні для екстреної закупівлі газу - банк

21:22 13.06.2022
Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Нідерландів, обговорили євроінтеграційний шлях України

Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Нідерландів, обговорили євроінтеграційний шлях України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Фракція "Слуга народу" закликала провести переговори щодо списання держборгу України

Кабмін зафіксував ціну газу "Нафтогазу" для облгазів на період війни та 6 міс. після і передав НАК шість ТЕЦ

"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня знову виріс - до $1,06 млрд

Україна отримала $773 млн пільгового кредиту від Канади через рахунок МВФ - Мінфін

Країни ЄС закликають Росію зняти блокаду експорту українського зерна - Макрон

ОСТАННЄ

Вкладники неплатоспроможних банків у травні отримали 102,3 млн грн – ФГВФО

Кубраков очікує стабілізації ситуації з пальним до осені

Проєкт веломаршруту Буча - Ірпінь - Київ потребує інвестицій близько EUR1 млн - Bike City consulting

Британський бізнес допоможе у відновленні української інфраструктури

У бізнес-центри вже повернулася третина резидентів, – член наглядової ради Forum Group

Сума заморожених активів російських олігархів у ЄС подвоїлася з квітня

Фракція "Слуга народу" закликала провести переговори щодо списання держборгу України

Рада звільнила військовослужбовців від сплати військового збору

ВР надала державну підтримку українському книговидавництву та книгарням з 2023 року

Україна розраховує отримати перші квоти на експорт е/е від ENTSO-E в 100 МВт наступного тижня – радник прем'єра

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА