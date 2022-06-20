Економіка

10:41 20.06.2022

Сума заморожених активів російських олігархів у ЄС подвоїлася з квітня

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Сума заморожених активів російських олігархів у ЄС подвоїлася з квітня

За даними Європейської Комісії, сума активів російських олігархів, розміщених на території країн Європейського Союзу, зокрема яхт, гелікоптерів, нерухомості та інших, зросла до понад 12,5 млрд євро.

"Сума заморожених активів російських олігархів майже подвоїлася - з 6,7 млрд євро у квітні до понад 12,5 млрд євро", - повідомив офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд виданню Die Welt.

Зазначається, що різке зростання заморожених активів великою мірою пов'язане з тим, що в останні тижні було виявлено та заблоковано численні активи, особливо в Німеччині.

 

 

Теги: #рф #єс #активи

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