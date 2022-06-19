Економіка

11:19 19.06.2022

Цін на бензин, які були до війни, вже не буде - Данілов

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Цін на бензин, які були до війни, вже не буде - Данілов

Цін на бензин, які були до повномасштабного російського вторгнення, вже не буде, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Я думаю, це питання радше економічне, ніж технологічне. Вважаю, через певний проміжок часу воно вирішиться. Але треба розуміти, що тієї ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо в усьому світі ціна за бензин, умовно, два євро за літр, то як у нас може бути один євро?" - сказав Данілов у суботньому інтерв'ю виданню LIGA.net.

Водночас він зазначив, що сам не заправляється, оскільки особистий автомобіль 24 лютого передав військовим.

"У нас десь є фото, де під Мощуном розбили мою машину. Все. Десь тиждень вона протрималася. І комусь життя врятувала, мабуть", - додав він.

Теги: #бензин #ціни #данілов

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