Економіка

16:44 16.06.2022

ЄС зацікавлений у газопроводі EastMed, розробляється ТЕО – представник ЄК

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ЄС зацікавлений у газопроводі EastMed, розробляється ТЕО – представник ЄК

Техніко-економічне обґрунтування Східно-Середземноморського трубопроводу (Eastern Mediterranean pipeline, EastMed) має дати відповідь на питання про комерційну доцільність його будівництва, але Єврокомісія (ЄК), як і раніше, розцінює його як проєкт спільного інтересу ЄС, заявив офіційний представник ЄК Тім Макфі.

"Розробка газових ресурсів у Східному Середземномор'ї є важливою частиною нашої стратегії диверсифікації. Ви знаєте, що ми займаємося цією стратегією в рамках плану (зміцнення енергетичної незалежності ЄС) RePowerEU", - сказав речник у четвер на брифінгу в Брюсселі.

"Учора було підписано меморандум про взаєморозуміння. Він покриває весь газ будь-якого походження в цьому регіоні, тобто потенційно включно з членами ЄС", - нагадав представник ЄК.

Він зазначив, що "газопровід EastMed – це проєкт спільного інтересу (Projects of Common Interest, PCI), внесений до п'ятого переліку PCI".

"Є фінансування для техніко-економічного обґрунтування через Connecting Europe Facility. Це обґрунтування все ще в процесі реалізації промоутерами проєкту. Їм слід доопрацювати це дослідження, а потім вирішити, чи будуватимуть вони газопровід, виходячи з його комерційної доцільності, а також, наприклад, попиту в регіоні", - резюмував Макфі.

Напередодні ЄС, Ізраїль і Єгипет підписали меморандум про взаєморозуміння з метою збільшення постачання газу із Середземноморського регіону до Євросоюзу.

"Сьогодні ми вже робимо дуже важливий крок, оскільки підписали вранці меморандум про взаєморозуміння щодо постачання природного газу з Ізраїлю до Єгипту. Тут газ буде скраплюватися, а потім транспортуватиметься до Євросоюзу", - заявила в середу в Каїрі голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

EastMed - проєкт наземного та морського газопроводу з пропускною спроможністю 10 млрд куб. м на рік, який, за задумом, має поєднати шельфові родовища східної частини Середземного моря з материковою Грецією через Кіпр і Крит і постачати природний газ до інших країн ЄС.

Connecting Europe Facility (CEF) for Energy – це програма фінансування ЄС із реалізації політики транс'європейських енергетичних мереж. Вона спрямована на підтримку інвестицій у будівництво нової транскордонної енергетичної інфраструктури в Європі, а також на відновлення та модернізацію наявної.

Теги: #єс #eastmed

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