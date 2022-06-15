Акціонери Ferrexpo затвердили остаточні дивіденди 6,6 цента США на акцію та переобрали всіх директорів

Гірничорудна компанія Ferrexpo з активами в Україні виплатить остаточні дивіденди за 2021 рік у розмірі 6,6 цента США на акцію, порівняно з 13,2 цента на акцію минулого року.

Відповідне рішення затвердили збори акціонерів компанії у середу, йдеться у її біржовому повідомленні.

Згідно з ним, збори також переобрали всіх членів ради директорів. Водночас щодо низки директорів (у порядку спаду) - Віталія Лісовенка, Костянтина Жеваго, Анн-Крістін Андерсен та Фіони МакОлей - кількість голосів проти серед незалежних акціонерів була від 45,14% до 23,62%.

"Рада вважає, що всі ці директори приносять значний досвід та знання. Рада консультуватиметься та взаємодіятиме з незалежними акціонерами, щоб краще зрозуміти причини цих голосів, і оприлюднить оновлену інформацію про свою взаємодію з акціонерами протягом шести місяців після сьогоднішніх річних загальних зборів акціонерів", - зазначено в релізі.

Крім того, збори акціонерів врегулювали спірну ситуацію, що виникла з виплатою дивідендів у 2010-2011 роках.

Як повідомлялося, у разі схвалення акціонерами загальна сума дивідендів, виплачених за 2021 рік, становитиме 52,8 цента на акцію, тоді як у 2020 році - 85,8 цента, а остаточний дивіденд буде виплачено 4 липня 2022 року акціонерам, що були у реєстрі кінець робочого дня 17 червня 2022 року.

Наразі акції Ferrexpo котируються на Лондонській фондовій біржі по 156,5 пенса за штуку, подорожчавши з початку дня на 5,4%.

Як повідомлялося, Ferrexpo у 2021 році збільшила чистий прибуток на 37,1% - до $870,99 млн при зростанні виручки на 48,1% - до $2 млрд 518,23 млн.