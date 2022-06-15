Економіка

17:03 15.06.2022

ГК "Нафтогаз України" як ПОН на ринку газу оприлюднила тариф на травень-червень на рівні "звичайного" постачання - близько 7,96 грн/куб. м

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ГК "Нафтогаз України" як ПОН на ринку газу оприлюднила тариф на травень-червень на рівні "звичайного" постачання - близько 7,96 грн/куб. м

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника "останньої надії" (ПОН) на ринку газу, оприлюднила тариф ресурсу на травень-червень 2022 року у 7,957 грн/куб. м (із ПДВ, без розподілу), що можна порівняти з її тарифом як звичайного постачальника.

Згідно з інформацією на сайті ГК, вартість газу становить 6,50658 грн/куб. м, вартість транспорту для внутрішньої точки виходу із газотранспортної системи 0,12416 грн/куб. м та ПДВ 1,32615 грн/куб. м.

Згідно з архівом тарифів, така сама ціна діяла з початку року до 1 травня.

Як зазначає НАК "Нафтогаз" на сайті у середу, тариф клієнтів ПОН становитиме 7,96 грн/куб. м завдяки спільним зусиллям самої компанії, Оператора газотранспортної системи та Міністерства енергетики.

Водночас у НАК заявили: згідно з ухваленим ОГТСУ та Міненерго рішенням, 8,8 млн українських домогосподарств, які отримували газ від ПОН, переведені до Реєстру ГК "Нафтогаз України" як звичайного постачальника з річним тарифом 7,96 грн/куб. м (із ПДВ, без вартості розподілу).

Як повідомлялося, ГК "Нафтогаз України" як ПОН із червня розпочала забезпечення газом 8,8 млн домогосподарств, оскільки багато постачальників, зокрема близько 20 постачальників, що працюють під брендом "Твій Газзбут", перестали обслуговувати населення через непідписання договорів на постачання пільгового газу із ГК "Нафтогаз Трейдинг".

Зі свого боку ГК "Нафтогаз України" очікувала, що найближчим часом цих клієнтів буде переведено на стандартні контракти з компанією, щоб ціна для споживачів ПОН стала 7,96 грн/куб. м (із ПДВ, без вартості розподілу). Враховуючи, що тариф ПОН обчислюється за спеціальною формулою з урахуванням ринкових цін на газ, він міг би в рази перевищувати звичайний. Водночас він не був оприлюднений і НАК не коментував питання.

Водночас, починаючи з 2021 року, спочатку уряд своїми постановами, потім енергорегулятор НКРЕКП прирівнювали з 1 жовтня до 2021 року до 30 квітня 2022 року тариф ПОН до тарифу ГК "Нафтогаз України" як звичайного постачальника - 7,96 грн/куб. м. замість 30-46 грн/куб. м, залежно від місяця.

Теги: #газ #нафтогаз #тарифи

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