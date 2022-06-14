Економіка

11:46 14.06.2022

"Нова пошта" з 15 червня відновлює доставку з AliExpress

1 хв читати
"Нова пошта" з 15 червня відновлює доставку з AliExpress

"Нова пошта Глобал", яка входить до групи компаній "Нова пошта", з 15 червня відновлює доставку з онлайн-магазину AliExpress (Китай) безпосередньо в Україну, повідомила пресслужба НП у вівторок.

"Це найочікуваніше відновлення доставки, на яке чекали українці. Ми провели десятки зустрічей з партнером, щоб запевнити його, що ми працюємо у звичному графіку і вже відновили довоєнну швидкість. Тепер користувачі знову можуть замовляти доставку товарів з AliExpress відразу з сайту до зручного відділення або поштомату "Нової пошти". Для цього потрібно зазначити опцію AliExpress Standard Shipping і на карті обрати найближче працююче відділення/поштомат", - наведено слова СЕО "Нової пошти Глобал" Юрія Беневітського.

Поштовий оператор зазначає, що до війни AliExpress очолював топ найулюбленіших зарубіжних інтернет-магазинів українців. У середньому за день клієнти "Нової пошти" замовляли майже 2,6 тонн товарів з AliExpress.

Нині оновлена програма платформи AliExpress недоступна користувачам в Україні.

Теги: #нова_пошта #aliexpress

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:12 14.06.2022
"Укрпошта" відновлює доставку відправлень із китайського маркетплейсу AliExpress

"Укрпошта" відновлює доставку відправлень із китайського маркетплейсу AliExpress

17:50 20.05.2022
"Нова пошта" з 23 травня змінює тарифи на доставку

"Нова пошта" з 23 травня змінює тарифи на доставку

11:54 09.05.2022
"Нова пошта" відновила роботу у Стоянці Київської області

"Нова пошта" відновила роботу у Стоянці Київської області

10:40 06.05.2022
"Нова пошта" відкрила мобільне відділення у Бородянці Київської області

"Нова пошта" відкрила мобільне відділення у Бородянці Київської області

18:12 05.05.2022
"Нова пошта" відкрила 6 нових відділень від початку війни, до червня планує відкрити ще 10

"Нова пошта" відкрила 6 нових відділень від початку війни, до червня планує відкрити ще 10

14:37 03.05.2022
У "Новій пошті" закликали зняти регулювання цін на пальне для подолання його дефіциту

У "Новій пошті" закликали зняти регулювання цін на пальне для подолання його дефіциту

10:27 28.04.2022
"Нова пошта" планує розвиватися на міжнародних ринках

"Нова пошта" планує розвиватися на міжнародних ринках

17:32 27.04.2022
AliExpress почав масово скасовувати замовлення українців

AliExpress почав масово скасовувати замовлення українців

17:12 27.04.2022
"Нова пошта" відновила доставку з інтернет-магазинів 8 країн

"Нова пошта" відновила доставку з інтернет-магазинів 8 країн

12:58 25.04.2022
"Нова пошта" відновила роботу двох відділень в Ірпені та Бучі, до травня у Київській області планує відкритися масово - співвласник

"Нова пошта" відновила роботу двох відділень в Ірпені та Бучі, до травня у Київській області планує відкритися масово - співвласник

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні розпочалося збирання врожаю сезону-2022 – Одеська ОВА

Німеччина з січня до квітня 2022 року збільшила імпорт із РФ на 60% - український посол Мельник

Грошова маса в Україні у травні знизилася на 0,1%, а база зросла на 0,4% – НБУ

"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня трохи зменшився - до $786,3 млн

Кабмін запускає нову економічну стратегію в умовах війни - Шмигаль

ОСТАННЄ

Внутрішній ринок обвалився удвічі, український виробник на додачу страждає від пільгового імпорту - власник корпорації "Біосфера"

Біткоїн падав нижче за $21 тис. уперше з грудня 2020 року

Зернотрейдери просять уряд України організувати зерновий коридор через Молдову

Ціна 1 кв. м у столичних новобудовах може зрости до 20%

Після двох секвестрів бюджету фонди зарплат держслужбовців зменшилися на 10-15% - голова НАДС

Україна суттєво розширила перелік послуг критичного імпорту, дозволила імпортувати бджіл, помідори та металобрухт

SWIFT перестає надавати послуги Сбербанку, РСХБ та МКБ

Укргазбанк залучив 3 млрд грн рефінансу, але загалом за системою його обсяг за тиждень скоротився на 12,3 млрд грн

Нацрада з відновлення представила перший проєкт Нацплану

Кількість інвесторів у військові ОВДП з населення та бізнесу за тиждень зросла на шість тисяч

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА