"Нова пошта" з 15 червня відновлює доставку з AliExpress

"Нова пошта Глобал", яка входить до групи компаній "Нова пошта", з 15 червня відновлює доставку з онлайн-магазину AliExpress (Китай) безпосередньо в Україну, повідомила пресслужба НП у вівторок.

"Це найочікуваніше відновлення доставки, на яке чекали українці. Ми провели десятки зустрічей з партнером, щоб запевнити його, що ми працюємо у звичному графіку і вже відновили довоєнну швидкість. Тепер користувачі знову можуть замовляти доставку товарів з AliExpress відразу з сайту до зручного відділення або поштомату "Нової пошти". Для цього потрібно зазначити опцію AliExpress Standard Shipping і на карті обрати найближче працююче відділення/поштомат", - наведено слова СЕО "Нової пошти Глобал" Юрія Беневітського.

Поштовий оператор зазначає, що до війни AliExpress очолював топ найулюбленіших зарубіжних інтернет-магазинів українців. У середньому за день клієнти "Нової пошти" замовляли майже 2,6 тонн товарів з AliExpress.

Нині оновлена програма платформи AliExpress недоступна користувачам в Україні.