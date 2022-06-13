Економіка

22:10 13.06.2022

Нацрада з відновлення представила перший проєкт Нацплану

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Нацрада з відновлення представила перший проєкт Нацплану

Перший драфт (проєкт) національного плану відновлення України від наслідків війни, створений за результатами роботи 23 робочих груп, представила команда Нацради з відновлення, повідомив його секретар Данило Гетманцев.

"Сьогодні дуже важливий день... представили нашій Консультативній раді перший драфт національного плану. Обговорили найважливіші положення, серед яких передбачуваний антикор, rule of law, страхування воєнних ризиків", - написав він у телеграмі в понеділок увечері.

За словами Гетманцева, Нацрада отримала справедливі пропозиції та зауваження щодо доопрацювання плану від Консультативної ради, з членів якої в обговоренні взяли участь професор політичних наук Центру демократії, розвитку та верховенства закону при Стенфордському університеті Майкл МакФол, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма, директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, голова Групи підтримки України в Єврокомісії Катерина Матернова, директор Інституту міжнародних відносин (IGA) Лондонської школи економіки Ерік Берглоф, ексміністр фінансів Словаччини Іван Міклош, представник України у МВФ Владислав Рашкован та інші.

 

 

Теги: #україна #план #відновлення

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