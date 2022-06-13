Україна закликала інші країни відмовитися від обмежень експорту

Україна закликає країни, які ввели обмеження на власний агроекспорт заради скорочення внутрішньої інфляції, відмовитися від таких кроків та забезпечити стабільне постачання харчових продуктів, тоді як найочевидніший спосіб зупинити зростання цін - припинення військових дій в Україні, заявив заступник міністра економіки - торговельний представник України Тарас Качка під час 42-го засідання міністрів країн – членів Кернської групи у рамках дванадцятої Конференції міністрів СОТ у Женеві.

"...Закликаємо інші держави-експортери, які ввели обмеження експорту з метою зменшення внутрішньої інфляції – просимо забезпечити безперебійний експорт харчових продуктів, а блокуючи експорт, ви робите їжу менш доступною", – йдеться в заяві України, яку торгпред озвучив у ході засідання та опублікував у фейсбуці.

"Найтрагічніше – війна Росії проти України та світу. Це людський голод, спроєктований Росією. Вони це зробили з Україною у 1932-33 роках, а тепер хочуть довести голод до світового масштабу", – зазначив торгпред.

Кернська група об'єднує 19 провідних країн-експортерів сільськогосподарської продукції, на які припадає понад 25% світового сільськогосподарського експорту.

Як зазначило Мінекономіки у релізі в понеділок, учасники засідання акцентували свої виступи на тому, що конференція міністрів СОТ має надати конкретний та справедливий результат у сільському господарстві та закласти погоджену основу для роботи на наступний період.

За результатами засідання схвалено заяву Групи, в якій зокрема зазначено, що міжнародний військовий конфлікт в Україні суттєво загострює і без того непросту ситуацію з продовольством у світі, що негативно впливає на міжнародну торгівлю та виробництво продовольчих та сільськогосподарських товарів. Зокрема – на можливість України виробляти та експортувати сільськогосподарську продукцію, та на глобальну продовольчу безпеку, особливо в країнах, що розвиваються. При цьому її члени були покликані працювати над пошуком рішень для виправлення порушених ланцюгів постачання з метою відновлення постраждалих сільськогосподарських торговельних потоків.

Водночас Качка наголосив, що загрозою продовольчої безпеки є не фактичний дефіцит зерна чи олії, а їхня відсутність на міжнародному ринку, що спричинене тотальною блокадою українського експорту сільськогосподарської продукції.

"При цьому одним із першочергових та найбільш ефективних кроків на шляху зупинення зростання цін, запобігання нестачі продукції та поступовому відновленню стабільності на міжнародних сільськогосподарських ринках є припинення військових дій російської федерації на території нашої держави", – зазначило Мінекономіки.