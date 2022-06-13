Економіка

20:19 13.06.2022

Україна закликала інші країни відмовитися від обмежень експорту

2 хв читати
Україна закликала інші країни відмовитися від обмежень експорту

Україна закликає країни, які ввели обмеження на власний агроекспорт заради скорочення внутрішньої інфляції, відмовитися від таких кроків та забезпечити стабільне постачання харчових продуктів, тоді як найочевидніший спосіб зупинити зростання цін - припинення військових дій в Україні, заявив заступник міністра економіки - торговельний представник України Тарас Качка під час 42-го засідання міністрів країн – членів Кернської групи у рамках дванадцятої Конференції міністрів СОТ у Женеві.

"...Закликаємо інші держави-експортери, які ввели обмеження експорту з метою зменшення внутрішньої інфляції – просимо забезпечити безперебійний експорт харчових продуктів, а блокуючи експорт, ви робите їжу менш доступною", – йдеться в заяві України, яку торгпред озвучив у ході засідання та опублікував у фейсбуці.

"Найтрагічніше – війна Росії проти України та світу. Це людський голод, спроєктований Росією. Вони це зробили з Україною у 1932-33 роках, а тепер хочуть довести голод до світового масштабу", – зазначив торгпред.

Кернська група об'єднує 19 провідних країн-експортерів сільськогосподарської продукції, на які припадає понад 25% світового сільськогосподарського експорту.

Як зазначило Мінекономіки у релізі в понеділок, учасники засідання акцентували свої виступи на тому, що конференція міністрів СОТ має надати конкретний та справедливий результат у сільському господарстві та закласти погоджену основу для роботи на наступний період.

За результатами засідання схвалено заяву Групи, в якій зокрема зазначено, що міжнародний військовий конфлікт в Україні суттєво загострює і без того непросту ситуацію з продовольством у світі, що негативно впливає на міжнародну торгівлю та виробництво продовольчих та сільськогосподарських товарів. Зокрема – на можливість України виробляти та експортувати сільськогосподарську продукцію, та на глобальну продовольчу безпеку, особливо в країнах, що розвиваються. При цьому її члени були покликані працювати над пошуком рішень для виправлення порушених ланцюгів постачання з метою відновлення постраждалих сільськогосподарських торговельних потоків.

Водночас Качка наголосив, що загрозою продовольчої безпеки є не фактичний дефіцит зерна чи олії, а їхня відсутність на міжнародному ринку, що спричинене тотальною блокадою українського експорту сільськогосподарської продукції.

"При цьому одним із першочергових та найбільш ефективних кроків на шляху зупинення зростання цін, запобігання нестачі продукції та поступовому відновленню стабільності на міжнародних сільськогосподарських ринках є припинення військових дій російської федерації на території нашої держави", – зазначило Мінекономіки.

 

 

 

Теги: #зерно #україна #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:10 13.06.2022
Нацрада з відновлення представила перший проєкт Нацплану

Нацрада з відновлення представила перший проєкт Нацплану

20:31 13.06.2022
У Зеленодольську в результаті нічного обстрілу пошкоджено будинки 120 жителів міста, сильні руйнування у 2 дитячих садках та ліцеї

У Зеленодольську в результаті нічного обстрілу пошкоджено будинки 120 жителів міста, сильні руйнування у 2 дитячих садках та ліцеї

19:46 13.06.2022
На Вінниччині автобус зіткнувся з легковиком, четверо людей загинули

На Вінниччині автобус зіткнувся з легковиком, четверо людей загинули

19:35 13.06.2022
Запущено українську версію Facebook для iOS

Запущено українську версію Facebook для iOS

19:31 13.06.2022
У тимчасово окупованій Боровій на Харківщині загарбники розпочали чищення у "народній міліції"

У тимчасово окупованій Боровій на Харківщині загарбники розпочали чищення у "народній міліції"

19:11 13.06.2022
Зеленський провів розмову з президентом Гватемали, подякував за принципову позицію щодо російської агресії

Зеленський провів розмову з президентом Гватемали, подякував за принципову позицію щодо російської агресії

07:28 13.06.2022
Столтенберг вважає, що мир в Україні можливий, але питання в ціні

Столтенберг вважає, що мир в Україні можливий, але питання в ціні

07:07 13.06.2022
Глава МАГАТЕ підтвердив поновлення передачі даних із окупованої ЗАЕС, але наполягає на візиті на неї

Глава МАГАТЕ підтвердив поновлення передачі даних із окупованої ЗАЕС, але наполягає на візиті на неї

22:02 12.06.2022
Ворог знову обстріляв Сумську область, постраждалих немає

Ворог знову обстріляв Сумську область, постраждалих немає

21:56 12.06.2022
Сприйняття Росії у світі визначають поранені та вбиті діти, а не Петро Перший – Зеленський

Сприйняття Росії у світі визначають поранені та вбиті діти, а не Петро Перший – Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні розпочалося збирання врожаю сезону-2022 – Одеська ОВА

Німеччина з січня до квітня 2022 року збільшила імпорт із РФ на 60% - український посол Мельник

Грошова маса в Україні у травні знизилася на 0,1%, а база зросла на 0,4% – НБУ

"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня трохи зменшився - до $786,3 млн

Кабмін запускає нову економічну стратегію в умовах війни - Шмигаль

ОСТАННЄ

Кількість інвесторів у військові ОВДП з населення та бізнесу за тиждень зросла на шість тисяч

Україна зараз закуповує іноземну гречку в очікуванні власного врожаю

Судно с 18 тыс. украинской кукурузы прибыло в порт Испании - СМИ

Судно з 18 тис. української кукурудзи прибуло до порту Іспанії - ЗМІ

Україна у червні планує збільшити імпорт бензину та дизпалива у 1,6 раза до травня

В Україні розпочалося збирання врожаю сезону-2022 – Одеська ОВА

Окупанти захопили 54 вантажні вагони з аглорудою Запорізького ЗРК та викрали "КамАЗ"

Більшість членів КМП Нацбанку вважають підвищення облікової ставки до 25% останнім у цьому циклі

"ДТЕК" за тиждень відновив енергопостачання 440 тис. сімей у Донецькій і Дніпропетровській областях

Рада відклала розгляд законопроєкту про скасування імпортних мит на товари й авто, але зробить це в червні - нардеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА