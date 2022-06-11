Економіка

07:05 11.06.2022

Грошова маса в Україні у травні знизилася на 0,1%, а база зросла на 0,4% – НБУ

3 хв читати
Грошова маса в Україні у травні знизилася на 0,1%, а база зросла на 0,4% – НБУ

Грошова маса в Україні (агрегат M3) у травні знизилася на 0,1%, або на 1,2 млрд грн, – до 2 трлн 124,2 млрд грн після зростання на 2,4% у квітні та 2,6% у березні, повідомив Національний банк України.

За його даними, депозити за минулий місяць збільшилися лише на 0,3%, або на 4 млрд грн – до 1 трлн 489 млрд грн після зростання на 3,2% та 3,6% у попередні два місяці.

На відміну від попередніх місяців, відбулося це за рахунок зростання валютних депозитів на 1,4%, або на 6,3 млрд грн – до 463,5 млрд грн.

Водночас депозити у гривні, що зросли на 4,7% у квітні та 7,5% у березні, у травні вперше скоротилися на 0,2%, або на 2,2 млрд грн – до 1 трлн 24,2 млрд грн.

НБУ зазначає, що грошова база (резервні кошти) у травні збільшилася на 0,4%, або на 2,8 млрд грн – до 739,1 млрд грн, що трохи нижче за квітневе зростання на 0,5%.

При цьому кошти в обігу поза банками (M0) за минулий місяць скоротилися на 0,9%, або на 5,6 млрд грн – до 634,5 млрд грн після збільшення на 0,5% у квітні.

Резервні гроші банків, що мало змінилися у квітні, у травні зросли на 8,8% – до 104,5 млрд грн.

Банки за минулий місяць скоротили вкладення в депозитні сертифікати з 168,2 млрд грн до 163,4 млрд грн, збільшивши кошти на коррахунках – з 55 млрд грн до 57,3 млрд грн та готівку в касах – з 41,1 млрд грн до 47 2 млрд грн.

Обсяг кредитів у травні зріс на 0,8% – до 1 трлн 40,7 млрд грн після зниження на 0,1% у квітні та 0,3% у березні. При цьому, як і на місяць раніше, збільшилися гривневі кредити – на 1,9%, або 14,9 млрд грн – до 785 млрд грн, тоді як валютні впали ще на 2,6%, або 6,7 млрд грн – до 255,7 млрд грн.

Загалом за п'ять місяців цього року грошова маса в Україні збільшилася на 2,6%, база – на 11,6%, готівка поза банками – на 9,2%.

Депозити у гривні за січень-травень зросли на 1%, тоді як у валюті скоротилися на 2,2%. Гривневі кредити збільшилися на 6,5%, а валютні впали на 12,3%.

Як повідомлялося, грошова маса в Україні за 2021 рік збільшилася на 12%, база – на 11,2%, готівка поза банками – на 12,5%.

Депозитний портфель банків минулого року зріс на 11,9% за рахунок стрибка у гривні на 21,4%, тоді як в інвалюті він скоротився на 4,1%. Кредитний портфель банків за 2021 рік збільшився на 9% за рахунок зростання гривневих позик на 23,7% за скорочення валютних на 16,2%.

Теги: #нбу #база #маса

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:04 10.06.2022
Нацбанк здійснив черговий викуп військових ОВДП – на 70 млрд грн

Нацбанк здійснив черговий викуп військових ОВДП – на 70 млрд грн

07:11 09.06.2022
Уряд прив'язав ставку ОВДП для фінансування бюджету Нацбанком до облікової

Уряд прив'язав ставку ОВДП для фінансування бюджету Нацбанком до облікової

20:54 07.06.2022
НБУ очікує скорочення боргу із рефінансування після підвищення облікової ставки до 25%

НБУ очікує скорочення боргу із рефінансування після підвищення облікової ставки до 25%

12:39 07.06.2022
Підняття Нацбанком ставки до 25% призведе до закриття понад 20 банків - АУБ

Підняття Нацбанком ставки до 25% призведе до закриття понад 20 банків - АУБ

16:04 06.06.2022
Кількість підприємств, які зупинили діяльність, скоротилася до 14%, загальний рівень завантаженості потужностей на 40% нижчий за довоєнний

Кількість підприємств, які зупинили діяльність, скоротилася до 14%, загальний рівень завантаженості потужностей на 40% нижчий за довоєнний

08:25 04.06.2022
"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня знизився до $826,5 млн

"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня знизився до $826,5 млн

11:53 03.06.2022
Після виведення Мегабанку з ринку інших проблемних банків в Україні немає – НБУ

Після виведення Мегабанку з ринку інших проблемних банків в Україні немає – НБУ

10:42 03.06.2022
Нацбанк відніс Мегабанк до неплатоспроможних - мажоритарій банку

Нацбанк відніс Мегабанк до неплатоспроможних - мажоритарій банку

15:17 02.06.2022
НБУ вперше із запровадження воєнного стану підвищив облікову ставку до 25% річних

НБУ вперше із запровадження воєнного стану підвищив облікову ставку до 25% річних

19:49 01.06.2022
НБУ збільшив розмір страхових сум за договорами ОСЦПВ з 1 липня 2022 року

НБУ збільшив розмір страхових сум за договорами ОСЦПВ з 1 липня 2022 року

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня трохи зменшився - до $786,3 млн

Кабмін запускає нову економічну стратегію в умовах війни - Шмигаль

ВВП України впав у I кв.-2022 до I кв.-2021 на 15,1%

Зеленський привітав відкриття в Києві регіонального офісу Організації економічного співробітництва та розвитку – виступ на конференції ОЕСР

Україна планує залучити $20 млрд міжнародної підтримки до кінця 2022 року - глава Мінфіну

ОСТАННЄ

"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня трохи зменшився - до $786,3 млн

Будівельна галузь за три місяці війни скоротилася на 70%, собівартість будівництва зросла на 20% - СЕО ПБГ "Ковальська"

НААН пропонує вирощувати міскантус для відновлення ґрунтів після бойових дій

Кабмін запускає нову економічну стратегію в умовах війни - Шмигаль

Знищення інфраструктури "Миколаївобленерго" з боку російських агресорів має цілеспрямований характер - голова компанії

Україна вже засіяла с/г культурами 93% запланованих площ – Мінагрополітики

Частка тіньової економіки під час повномасштабної війни зросла - Гетманцев

Собівартість будівництва зросла на 20% від початку війни, терміни будівництва зсуваються на один-два квартали

Україна має всі можливості пройти безболісно опалювальний період - Тимошенко

ВВП України впав у I кв.-2022 до I кв.-2021 на 15,1%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА