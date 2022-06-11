Грошова маса в Україні у травні знизилася на 0,1%, а база зросла на 0,4% – НБУ

Грошова маса в Україні (агрегат M3) у травні знизилася на 0,1%, або на 1,2 млрд грн, – до 2 трлн 124,2 млрд грн після зростання на 2,4% у квітні та 2,6% у березні, повідомив Національний банк України.

За його даними, депозити за минулий місяць збільшилися лише на 0,3%, або на 4 млрд грн – до 1 трлн 489 млрд грн після зростання на 3,2% та 3,6% у попередні два місяці.

На відміну від попередніх місяців, відбулося це за рахунок зростання валютних депозитів на 1,4%, або на 6,3 млрд грн – до 463,5 млрд грн.

Водночас депозити у гривні, що зросли на 4,7% у квітні та 7,5% у березні, у травні вперше скоротилися на 0,2%, або на 2,2 млрд грн – до 1 трлн 24,2 млрд грн.

НБУ зазначає, що грошова база (резервні кошти) у травні збільшилася на 0,4%, або на 2,8 млрд грн – до 739,1 млрд грн, що трохи нижче за квітневе зростання на 0,5%.

При цьому кошти в обігу поза банками (M0) за минулий місяць скоротилися на 0,9%, або на 5,6 млрд грн – до 634,5 млрд грн після збільшення на 0,5% у квітні.

Резервні гроші банків, що мало змінилися у квітні, у травні зросли на 8,8% – до 104,5 млрд грн.

Банки за минулий місяць скоротили вкладення в депозитні сертифікати з 168,2 млрд грн до 163,4 млрд грн, збільшивши кошти на коррахунках – з 55 млрд грн до 57,3 млрд грн та готівку в касах – з 41,1 млрд грн до 47 2 млрд грн.

Обсяг кредитів у травні зріс на 0,8% – до 1 трлн 40,7 млрд грн після зниження на 0,1% у квітні та 0,3% у березні. При цьому, як і на місяць раніше, збільшилися гривневі кредити – на 1,9%, або 14,9 млрд грн – до 785 млрд грн, тоді як валютні впали ще на 2,6%, або 6,7 млрд грн – до 255,7 млрд грн.

Загалом за п'ять місяців цього року грошова маса в Україні збільшилася на 2,6%, база – на 11,6%, готівка поза банками – на 9,2%.

Депозити у гривні за січень-травень зросли на 1%, тоді як у валюті скоротилися на 2,2%. Гривневі кредити збільшилися на 6,5%, а валютні впали на 12,3%.

Як повідомлялося, грошова маса в Україні за 2021 рік збільшилася на 12%, база – на 11,2%, готівка поза банками – на 12,5%.

Депозитний портфель банків минулого року зріс на 11,9% за рахунок стрибка у гривні на 21,4%, тоді як в інвалюті він скоротився на 4,1%. Кредитний портфель банків за 2021 рік збільшився на 9% за рахунок зростання гривневих позик на 23,7% за скорочення валютних на 16,2%.