Економіка

21:20 10.06.2022

"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня трохи зменшився - до $786,3 млн

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"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня трохи зменшився - до $786,3 млн

Обсяг продажу валюти Національним банком України з 6 до 10 червня зменшився до $786,3 млн із $826,5 млн тижнем раніше.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, за минулий тиждень він придбав загалом $6,6 млн, що майже дорівнює обсягам купівлі за попередні три тижні (від $7 млн до $7,5 млн).

Як повідомлялося, НБУ з 3 червня підняв облікову ставку з 10% до 25%, щоб підвищити привабливість гривні та знизити тиск на міжнародні резерви країни.

Раніше з 21 травня Нацбанк скасував верхній ліміт як курсу продажу готівкової валюти банками в Україні, так і курсу конвертації гривні в іноземну валюту за їх картками за межами країни. До цього стеля такого курсу складала зафіксований у перший день війни офіційний курс гривні плюс 10%, або 32,18 грн/$1. Стеля для інших валют розраховувалася за крос-курсом до долара.

Крім того, Нацбанк знизив вдвічі стелю переведення в готівку гривневих карт за кордоном – до еквівалента 50 тис. грн на місяць.

У результаті багато власників гривневих карток за кордоном в очікуванні значного зростання курсу збільшили операції з конвертації гривні, і два тижні тому тижнева інтервенція Нацбанку підскочила до рекордних $1 млрд 431,6 млн.

Водночас завдяки вжитим НБУ заходам курс долара на "чорному" ринку знизився з 37,5-38,5 грн/$1 і стабілізувався на рівні близько 35,15-35,25 грн/$1 із суттєвим зниженням спреда, практично зрівнявшись із курсом в обмінниках.

Як повідомлялося, інтервенції НБУ в травні зросли до $3,4 млрд із $2,2 млрд у квітні, $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому та $1,31 млрд у січні.

Загалом від початку року до 10 червня Нацбанк придбав на ринку $1 млрд 832,8 млрд та EUR110,97 млн, а продав $10 млрд 167,5 млн та EUR1 млрд 789,11 млн.

Зокрема з початку війни купівля валюти склала $1 млрд 175,9 млн та EUR110,97 млн, а продаж $7 млрд 397,3 млн та EUR1 млрд 789,11 млн.

Міжнародні резерви України станом на 1 червня становили $25 млрд 100,7 млн, що на 7% менше, ніж на початок травня ($26,94 млрд).

 

 

Теги: #статистика #інтервенції

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