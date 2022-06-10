Економіка

17:19 10.06.2022

Знищення інфраструктури "Миколаївобленерго" з боку російських агресорів має цілеспрямований характер - голова компанії

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Знищення інфраструктури "Миколаївобленерго" з боку російських агресорів має цілеспрямований характер - голова компанії

 Ворожі російські війська цілеспрямовано знищують енергетичну інфраструктуру Миколаївської області, вважає в.о. генерального директора АТ "Миколаївобленерго" Вадим Данилків, слова якого наводяться у пресрелізі компанії у п'ятницю.

"Електроенергія для населення і промисловості, сільського господарства – це базове благо, без якого неможливе нормальне життя. Тому об'єкти енергетики стають цілями для ворожих військ", - заявив Данилків.

За його даними, за першу декаду червня 2022 року внаслідок ворожих обстрілів з РСЗВ у Миколаївській області було пошкоджено 14 повітряних ліній електропередач 10-150 кВ та 377 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВт. Також значної шкоди було завдано потужному трансформатору 40 МВА, а будівля однієї з філій компанії постраждала від прямого влучання снарядів.

"Незважаючи на це, миколаївські енергетики продовжують забезпечувати електрикою і жителів, і бізнес, і соціальні установи та організації", - наголосив голова "Миколаївобленерго".

Зокрема, за першу декаду червня фахівці компанії відновили електропостачання 23 710 будинків жителів регіону та 837 підприємств та організацій.

"На початку місяця, коли був потужний обстріл міста Миколаєва, внаслідок пошкодження високовольтної лінії без світла залишилися 13 000 городян. Проте вже за півтори години наші ремонтні бригади налагодили постачання населення електрикою", - зазначив Данилків.

За його словами, незважаючи на допомогу від колег енергетиків з "Черкасиобленерго" та "Хмельницькобленерго", миколаївські енергетики мають гостру потребу в трансформаторній оливі.

"Лише внаслідок останнього пошкодження через обстріли потужного трансформатора ми втратили 26 тонн оливи. А його купівля – це кошти близько 2,6 млн грн на такий обсяг плюс складна логістика", – доповнив Данилків.

Теги: #миколаївобленерго
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