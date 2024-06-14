Графіки погодинних відключень е/е в суботу працюватимуть із 8:00 до 23:00 - обленерго

Оператори системи розподілу (ОСР, обленерго) вже почали попереджати своїх споживачів, що в суботу, 15 червня, графіки погодинних відключень (ГПВ) діятимуть з 8:00 до 23:00.

Про це вже повідомили "Вінницяобленерго" та "Миколаївобленерго" у своїх соцмережах.

Як повідомлялося, НАЕК "Енергоатом" 13 червня анонсувала виведення найближчим часом у ремонт чергового енергоблока АЕС 1000 МВт у рамках виконання планової ремонтної кампанії у 2024 році. Компанія зазначала, що з огляду на це і зростання споживання електроенергії в липні дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитися. В останні місяці "Енергоатом" уже завершив ремонти трьох енергоблоків потужністю 2420 МВт із дев'яти доступних Україні.