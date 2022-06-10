Економіка

15:50 10.06.2022

Україна вже засіяла с/г культурами 93% запланованих площ – Мінагрополітики

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Україна вже засіяла с/г культурами 93% запланованих площ – Мінагрополітики

Україна під час посівної-2022 засіяла основними сільгоспкультурами 13,4 млн га земель, що становить 93% від запланованих на поточний сезон 14,4 млн га, зокрема за тиждень (3-9 червня) засіяно 0,22 млн га, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства в п'ятницю.

Згідно з оприлюдненими на його сайті даними, станом на 9 червня площа посівів соняшника становить 4,69 млн га (95% запланованих на 2022 рік 4,93 млн га), кукурудзи - 4,63 млн га (95% від 4,85 млн га), ярого ячменю – 951,2 тис. га (93% від 1,02 млн га), ярої пшениці – 191,1 тис. га (посів завершено), вівса – 159,2 тис. га (97% від 163,6 тис. га), гороху – 130,6 тис. га (89% від 145,7 тис. га).

Крім того, посівні площі під картоплею становлять 1,11 млн га (93% від 1,19 млн га), соєю – 1,21 млн га (97% від 1,25 млн га), цукровим буряком – 182,1 тис. га (88% від 206,9 тис. га), ярим ріпаком – 33,4 тис. га (посів завершено), просом – 48,5 тис. га (78% від 62,3 тис. га), гречкою – 74 9 тис. га (92% від 81,6 тис. га).

Мінагрополітики уточнило, що засіяна цього сезону площа вже сягнула 81,7% від показників минулого року, в якому було засіяно 16,92 млн га.

Міністерство наголосило, що з наступного тижня в деяких регіонах розпочнеться збирання врожаю озимих культур. Їх було засіяно у 2021 році на загальній площі 7,7 млн га, зокрема під озимою пшеницею посівні площі становили 6,5 млн га, ячменем – 1 млн га, житом – 0,16 млн га.

Як повідомлялося, через військову агресію РФ в Україні цього сезону очікується скорочення посівних площ високомаржинальних культур (соняшника та кукурудзи) за нарощування площ посівів простіших у виробництві, але важливих культур із погляду продовольчої безпеки - гороху, ячменю та вівса.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 20 квітня повідомив, що Україна цього сезону засіє орієнтовно 14,2 млн га сільгоспземель, що становить 80% торішнього показника в 16,9 млн га.

Раніше Мінагрополітики оцінювало посівні площі під ярими у 2022 році у 13,44 млн га порівняно з 16,92 млн га у 2021 році.

Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма назвав метою України у 2022 році збирання врожаю не менше ніж 70% від минулорічних обсягів.

Теги: #посівна

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