Економіка

11:50 10.06.2022

Собівартість будівництва зросла на 20% від початку війни, терміни будівництва зсуваються на один-два квартали

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Собівартість будівництва зросла на 20% від початку війни, терміни будівництва зсуваються на один-два квартали

Собівартість будівництва зросла на 20% із початку війни, терміни завершення будівництва скориговані на один-два квартали, повідомив керуючий партнер PRO-GROUP Development Віталій Прохор агентству "Інтерфакс-Україна".

"Відновивши будівництво проєктів на початку травня, ми лише на кінець місяця змогли оцінити темпи робіт у нинішніх реаліях і скоригувати нові терміни введення в експлуатацію будинків, що будуються. Завдяки внутрішнім резервам і максимально активним роботам на будмайданчиках вдалося скоригувати зміщення термінів для другого будинку "Софіївських Липок" на один квартал, а для "Петрівських Липок" на два квартали", - повідомив він.

За словами Віталія Прохора, саме активне відновлення будівництва є головним тригером для клієнтів у виборі квартири в новобудові в умовах, що склалися.

При цьому зростання собівартості проєктів девелопер оцінює щонайменше на 20% від початку війни.

"У травні ми ще зберігали ціни лютого, йдучи назустріч клієнтам, які запланували купівлю до початку воєнних дій. З червня ціни підняли, але зафіксували у гривні", - повідомив Прохор.

Він зазначив, що в компанії очікували, що на тлі війни основний запит буде на квартири у готових будинках і на квартири з ремонтом. Однак зріз угод на травень показав, що лише 30% цікавить купівля в готовому та заселеному будинку, 50% обирають квартири у будинках, які будуть введені в експлуатацію через два-чотири місяці, а 20% готові інвестувати у проєкти, термін здачі в експлуатацію яких заплановано на початок наступного року.

PRO-GROUP Development - девелоперська компанія, яка будує житло комфорт-класу з 2017 року у Київській області. Введено в експлуатацію клубний будинок комфорт-класу "Антрацит" у Петропавлівській Борщагівці. В активній фазі - клубний комплекс "Петрівські Липки" у с. Святопетрівське, здавання заплановано на 2022 рік. Введено в експлуатацію та заселено перший будинок житлового кварталу "Софіївські Липки" в Софіївській Борщагівці, на фінальній стадії - другий і третій.

Теги: #будівництво #нерухомість #темпи

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