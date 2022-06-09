Економіка

17:08 09.06.2022

Швеція запускає обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

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Швеція запускає обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

Національний банк Швеції та Національний банк України (НБУ) запустять для українських біженців програму обміну готівкової гривні на шведські крони орієнтовно з 15 червня, повідомила пресслужба НБУ у четвер.

Згідно з повідомленням, повнолітні українці, зареєстровані у Швеції, зможуть обміняти гривні у 53 філіях компанії Forex у сумі до 10 тис. грн на одну особу.

До обміну прийматимуть купюри номіналом 100, 200, 500 та 1000 грн.

Як повідомлялося, Німеччина з 24 травня, а Бельгія з 1 червня запустили програму обміну готівкової гривні на євро.

Теги: #гривня #швеція

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