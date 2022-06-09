Економіка

12:07 09.06.2022

Перехід на визначення податкових зобов'язань за ПДВ за касовим методом може негативно вплинути на рішення ЄК щодо прийняття України до ЄС - Мінфін

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Перехід на визначення податкових зобов'язань за ПДВ за касовим методом може негативно вплинути на рішення ЄК щодо прийняття України до ЄС - Мінфін

Перехід на визначення податкових зобов'язань за ПДВ за касовим методом, як це пропонує голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, ускладнить адміністрування цього податку та може негативно вплинути на рішення Єврокомісії щодо прийняття України до ЄС, пояснило Міністерство фінансів у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Застосування касового методу під час оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання будь-яких товарів/послуг суперечить положенням Директиви 112 (Директива Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року про загальну систему податку на додану вартість – ІФ). Тому його запровадження може негативно вплинути на рішення Європейської комісії щодо прийняття нашої держави в ЄС", – зазначив Мінфін у коментарі агентству.

До того ж перехід на касовий метод податкового обліку значно ускладнить адміністрування ПДВ, що може створити підставу для мінімізації податкових зобов'язань за цим податком, зокрема за рахунок безгрошового обміну товарами чи послугами, додав Мінфін.

Пропонуючи визначати податкові зобов'язання за ПДВ під час оплати за товар, а не під час його постачання, тобто за касовим методом, Гетманцев апелює до того, що через необхідність покривати свої збитки від війни Росії проти України контрагенти затримують виконання своїх зобов'язань.

Він запропонував Мінфіну висловити свою позицію щодо можливості тимчасового застосування касового методу під час оподаткування ПДВ операцій будь-яких товарів та послуг або принаймні виключного переліку таких товарів та послуг.

Однак у коментарі агентству Мінфін пояснив, що правило визначення податкових зобов'язань за касовим методом відповідно до Податкового кодексу застосовується лише в окремих випадках, наприклад у разі постачання послуг, ціни на які регулює держава. Зокрема, йдеться про комунальні послуги неплатникам ПДВ (населенню, бюджетним установам). Платники ПДВ визначають зобов'язання за ПДВ за "правилом першої події", що відповідає Директиві 112.

Оскільки Україна прагне до ЄС, її податкова система має відповідати системі економічних партнерів, наголошує Мінфін.

Генеральний директорат з питань податків та митного союзу Європейської комісії з імплементації Директиви 112 підтвердив, що українське податкове законодавство щодо ПДВ загалом відповідає законодавству ЄС, зазначив Мінфін.

Теги: #мінфін #пдв #гетманцев

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