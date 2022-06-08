Світовий банк підготує комплексну оцінку збитків і потреб України через війну до кінця літа

Світовий банк (СБ) спільно з українським урядом та Європейським Союзом до кінця літа підготує комплексну "оцінку збитків та потреб" України, повідомив регіональний директор СБ у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

"На сьогодні прямі фізичні збитки становлять понад $100 млрд. Якщо ви додатково врахуєте економічні втрати, яких зазнали компанії та приватні особи через війну, збитки зростуть удвічі або втричі", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Банерджі нагадав, що наприкінці березня СБ оцінив збитки, завдані інфраструктурі та спорудам в Україні, приблизно в $60 млрд, що майже збіглося з оцінками, що їх надає на постійній основі Київська школа економіки, яка використовує методологію Світового банку.

Він зазначив, що зараз Україна щомісяця потребує величезних ресурсів, щоб підтримувати функціонування економіки під час війни.

"За оцінками уряду, з якими ми в цілому погоджуємося, потреба в ресурсах загалом становить близько $5 млрд на місяць (або $35 млрд відсьогодні до кінця 2022 року). Очевидно, що отримання достатніх ресурсів – найважливіше завдання, але вартість цих ресурсів також має значення саме тому, що Україні потрібно буде обслуговувати ці борги, які зростають, у майбутньому", - сказав представник СБ.

У зв'язку з цим він зазначив, що найкращий спосіб для партнерів підтримати Україну – це надання грантів, і це найбільш помітно роблять США.

"Оскільки непросто отримати гранти достатнього розміру, наступним кращим варіантом є позики, які забезпечують доволі пільгові умови, з низькими процентними ставками і більш тривалими термінами погашення, наприклад, від Світового банку та інших МФО. Деякі країни, як-от Велика Британія, Нідерланди, Швеція, Литва, Латвія і Данія, допомогли збільшити обсяг таких дешевих позик для України, надавши гарантії Світовому банку та іншим міжнародним фінансовим організаціям, що є нестандартною практикою", – зазначив Банерджі.

Загалом, за його оцінками, міжнародні партнери визнали фінансові проблеми та виділили близько $20 млрд на фінансування допомоги Україні.

"Незважаючи на ці значні зобов'язання, терміни їх погашення, як і раніше, матимуть вирішальне значення для задоволення поточних потреб України", – наголосив регіональний директор СБ.

"Досягнення довоєнного рівня економіки, на жаль, не буде швидким або легким. Україні потрібне швидке економічне зростання - набагато більше, ніж у середньому на 3% на рік, яке ми спостерігали в довоєнну епоху", - наголосив він.

За словами представника СБ, простим способом зрозуміти це є "правило 70": щоб розрахувати кількість років, необхідних для подвоєння ВВП, потрібно 70 розділити на річні темпи зростання. "Отже, при зростанні в 3% Україні потрібно 22 роки, щоб подвоїти свою економіку. Але якщо Україна зможе досягти стабільного зростання на рівні 7%, їй знадобиться лише 10 років", - пояснив Банерджі.