Регіональний директор Світового банку: "Рушійною силою відновлення України має стати динамічний, конкурентоспроможний приватний сектор і орієнтація на ЄС”

Ексклюзивне інтерв’ю регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи Арупа Банерджі агентству “Інтерфакс-Україна”

Автори: Дмитро Кошовий, Анна Родічкіна

-- Вчора Світовий банк схвалив нову Позику на політику розвитку для України на значну суму - 1,5 мільярда доларів США. Як швидко ці гроші надійдуть в Україну, і які пріоритети визначені в рамках цієї позики?

-- Позика, схвалена 7 червня в рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (або PEACE в Україні). Це не Позика на політику розвитку, а позика, в рамках якої фінансуються основні державні витрати, щоб уряд міг продовжувати функціонувати і надавати послуги народу України. В рамках такого варіанта фінансування, Світовий банк бере на себе зобов'язання щодо відшкодовування уряду всіх видатків на виплати зарплат основним категоріям державних службовців, а також зарплат освітянам щомісяця (починаючи з березня, після початку війни, принаймні, до кінця року), за умови, що заробітна плата фактично виплачується в повному обсязі. Таким чином, після виділення початкової значної суми відшкодування за період з березня по травень, сума, що залишилася буде виплачуватися щомісяця на основі підтвердження фактичних витрат. Все це допоможе Україні зберегти і захистити потенціал уряду і допоможе в забезпеченні збереження такого самого сильного потенціалу уряду для відновлення економіки.



-- На які види фінансової допомоги Україна може розраховувати від Групи Світового банку в 2022 і 2023 роках? Яку додаткову суму підтримки можна отримати через Цільовий фонд Банку? Чи може Банк долучитися до покриття дефіциту коштів в різних галузях економіки України, наприклад, в електроенергетичному та газовому секторах?

-- Враховуючи гостру потребу у фінансуванні центрального бюджету, Світовий банк в даний час зосереджує свою увагу на наданні швидкої і негайної допомоги, яка, в свою чергу, може допомогти населенню, особливо найбільш вразливим групам населення. По-перше, дуже скоро ми виділимо ще 100 мільйонів доларів США на допомогу внутрішньо переміщеним особам. Ми продовжуємо, в рамках наших існуючих проектів, надавати допомогу в секторі охорони здоров'я, інфраструктури та енергетики. Ми також вивчаємо можливості співпраці з іншими двосторонніми партнерами з розвитку (як-от Італія, Японія і Сполучені Штати), які дуже зацікавлені в залученні до позики PEACE і фінансуванні інших видів підтверджуваних бюджетних витрат. Конкретні статті ще не узгоджені, але, безумовно, включатимуть додаткові виплати внутрішньо переміщеним особам та іншим вразливим групам населення в Україні. IFC, що є частиною групи Світового банку і працює з приватним сектором, надає допомогу з гарантіями для розвитку торгівлі та сільського господарства.



-- На яких умовах, на Вашу думку, Україні має надаватися фінансова допомога під час війни і після її завершення, для відновлення країни? Наскільки суворими повинні бути умови надання такої допомоги? Як уникнути утворення надмірної заборгованості України, адже за прогнозом Світового банку тільки в цьому році її борг збільшиться з 50,7% ВВП до 90,7% ВВП?

-- Україна зараз потребує величезних ресурсів щомісяця, щоб підтримувати функціонування економіки під час війни – за оцінками уряду, з якими ми в цілому погоджуємося, потреба в ресурсах в цілому становить близько 5 мільярдів доларів США на місяць (або 35 мільярдів доларів США з теперішнього моменту до кінця 2022 року). Очевидно, що отримання достатніх ресурсів є найбільш важливим завданням, але вартість цих ресурсів також має значення, саме тому, що Україні потрібно буде обслуговувати ці зростаючі борги в майбутньому.

Таким чином, найкращий спосіб для партнерів підтримати Україну - це надання грантів, що найбільш помітно роблять США. Оскільки непросто отримати гранти достатнього розміру, наступним кращим варіантом є позики, які забезпечують доволі пільгові умови, з низькими процентними ставками і більш тривалими термінами погашення, наприклад, від Світового банку та інших МФО. Деякі країни, як-от Великобританія, Нідерланди, Швеція, Литва, Латвія і Данія, допомогли збільшити обсяг таких дешевих позик для України, надавши гарантії Світовому банку та іншим міжнародним фінансовим організаціям, що є нестандартною практикою.



-- На початку квітня Світовий банк прогнозував спад економіки України в цьому році на рівні 45,1% при інфляції на рівні 15% і її відновлення в 2023 році всього на 2,1%. Наскільки змінився цей прогноз на даний момент?

-- Наш прогноз щодо ВВП на 2022 рік залишається незмінним (в даний час влада прогнозує зниження ВВП на 44 відсотки в 2022 році). Але через тривалу війну, коли в деяких регіонах України все ще тривають активні бойові дії, ми не можемо бути впевнені у наших попередніх прогнозах щодо відновлення у середньостроковій перспективі. Оскільки ВВП зазнає впливу через те, що активні бойові дії тривають на доволі значній території країни, а решта України потерпає від обстрілів, що спричиняє відповідні збитки для інфраструктури, майна і, отже, засобів до існування і робочих місць. І, на жаль, ймовірність того, що війна може тривати і після 2022 року, зараз зростає.

Існує ще один ризик для економіки в цілому. Зростає інфляційний тиск - через необхідність покриття певної частини бюджетних потреб протягом березня-травня за рахунок монетизації за допомогою Національного банку і фінансування за підтримки внутрішніх банків й очікування зниження курсу, а також скорочення пропозиції товарів першої необхідності. Таким чином, на даному етапі очікується, що інфляція продовжить зростати, і може досягти 20% у грудні (проти 15% у наших квітневих прогнозах).

Міжнародні партнери визнали фінансові проблеми і вже виділили близько 20 мільярдів доларів США на фінансування допомоги Україні. Незважаючи на ці значні зобов'язання, терміни їх погашення будуть, як і раніше, мати вирішальне значення для задоволення поточних потреб України.



-- Якою на даному етапі є оцінка Світового банку втрат України від війни? Як швидко економіка України і рівень бідності її населення можуть повернутися до довоєнного рівня? За яких умов?

-- За нашими оцінками, наприкінці березня збитки, завдані інфраструктурі та спорудам, становили приблизно 60 мільярдів доларів США, що майже збігається із оцінками, які надаються на постійній основі Київською школою економіки, яка використовує методологію Світового банку. На даному етапі, прямі фізичні збитки становлять понад 100 мільярдів доларів США. Якщо ви додатково врахуєте економічні втрати, яких зазнали компанії і приватні особи через війну, збитки зростуть в два або три рази. Спільно з урядом України та Європейським союзом Світовий банк підготує більш комплексну "Оцінку збитків і потреб" до кінця літа.

Досягнення довоєнного рівня економіки, на жаль, не буде швидким або легким. Україні потрібне швидке економічне зростання - набагато більше, ніж в середньому на 3 відсотки на рік, яке ми спостерігали в довоєнну епоху. Простим способом зрозуміти це є "правило 70": кількість років, які потрібні країні, щоб подвоїти свій ВВП, дорівнює 70 поділити на темпи зростання. Таким чином, при зростанні в 3% Україні буде потрібно 22 роки, щоб подвоїти свою економіку. Але якщо Україна зможе домогтися стабільного зростання на рівні 7%, їй буде потрібно всього 10 років.

-- На Вашу думку, які економічні кроки допомогли б Україні краще адаптуватися до ситуації, спричиненої війною? Наприклад, чи повинна держава збільшувати або зменшувати свої витрати? Чи потрібно зафіксувати тарифи або збільшити субсидії?

-- Щоб досягти темпів зростання, необхідних для відновлення, Україні необхідно буде перебудувати свою економіку таким чином, щоб її рушійною силою став динамічний, конкурентоспроможний приватний сектор, та вона була зорієнтована на ЄС. Для залучення великих обсягів іноземного приватного капіталу і технічних знань, Україна має вжити заходи в сфері інвестиційного клімату, верховенства права, правосуддя та логістичної інфраструктури. Ця модель подібна до тієї, яку Західна Європа змогла створити після Другої світової війни за допомогою плану Маршалла, в якому модернізація власної економіки була настільки ж або більш важлива, ніж великі гранти від США.

Таким чином, державні витрати будуть відігравати значну роль, зокрема на основну інфраструктуру, на основні послуги, на освіту та охорону здоров'я, на соціальний захист і, звичайно, на оборону і безпеку. Для цього державі також необхідно буде отримувати достатні надходження. Але державних витрат самих по собі буде недостатньо для відновлення і зростання – головна роль держави полягатиме у створенні умов (які виходять далеко за рамки податкових пільг або спеціальних субсидій) для розвитку і процвітання всього конкурентоспроможного приватного сектору України.



-- Щоби Ви запропонували стосовно сектору соціального захисту на даному етапі? Чи варто Україні запровадити загальну систему безумовного базового доходу? Як уряд повинен будувати свої фінансові відносини з біженцями, які залишили країну?

-- Система соціального захисту України, включаючи пенсії та програму гарантованого мінімального доходу, а також нову програму допомоги на підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО), забезпечує важливий фінансовий захист населення під час економічних потрясінь, спричинених війною. Однак незабаром система опиниться під тиском – тиском, який буде посилюватися по мірі продовження війни. За нашими власними оцінками, втрати домогосподарств від шоку доходів і підвищення вартості життя складуть близько 25 відсотків бюджету домашніх господарств. Бідність, при найгіршому сценарії, може досягти 58% у 2023 році. Це підштовхне ще мільйони людей до отримання соціальної допомоги.

Незважаючи на значне фінансове навантаження державного бюджету, слід уникати різких скорочень соціальних витрат, оскільки це матиме катастрофічні наслідки для отримувачів допомоги в рамках цих програм соціального захисту. Саме тому Банк підтримував і буде надалі підтримувати програму Гарантованого мінімального доходу (в тому числі за допомогою нової виплати в розмірі $50 млн). Як я згадував раніше, Світовий банк також надасть майже $100 млн в рамках перерозподілу коштів позики для підтримки Програми допомоги ВПО на період введення воєнного стану. Ми також маємо віддати належне уряду за вражаюче використання існуючої цифрової платформи "Дія", що дозволяє виплачувати нову грошову допомогу ВПО всього за вісім днів, охоплюючи 3,5 мільйона одержувачів протягом місяця.



-- Які рішення для секторів охорони здоров'я, освіти і науки у воєнний час пропонує Світовий банк?

-- Війна завдає руйнівного впливу в секторах охорони здоров’я та освіти, наслідки якого можуть стати відчутними для прийдешніх поколінь. Найбільш очевидні безпосередні наслідки в секторі охорони здоров’я – це тисячі померлих і поранених в результаті збройного конфлікту. Менш помітними наразі є наслідки, спричинені захворюваннями, які будуть погіршуватися через те, що люди не можуть отримати доступ до медичної допомоги при гострих і хронічних захворюваннях. Що стосується освіти, то через закриття шкіл, пов’язане із COVID та війною, українські діти не відвідують школу вже більше року. Це призведе до величезних прогалин в навчанні, наслідки яких вплинуть на майбутню зайнятість і доходи, при цьому, за оцінками, майбутні втрати доходів складуть більше 10 відсотків на рік на одного учня.

Поки триває війна, системі охорони здоров'я необхідно буде зосередитися на задоволенні невідкладних медичних потреб, пов'язаних з травмами, отриманими в результаті війни, але також забезпечити постійне надання інших основних медичних послуг, у тому числі пов'язаних із COVID і хронічними захворюваннями (як-от гіпертонія і діабет), щоб не створювати загрози здоров'ю населення в довгостроковій перспективі. Саме тому проекти Світового банку продовжують підтримувати як закупівлю обладнання для невідкладної медичної допомоги, так і фінансування програми медичних гарантій. Необхідно також розширити послуги з усунення наслідків війни для психічного здоров'я. Хоча забезпечення надання освітніх послуг під час війни є складною задачею, використання онлайн, телефонного або персонального навчання є доволі перспективною і економічно ефективною формою навчання, оскільки його можна проводити незалежно від місця перебування. Домашнє навчання могло б стати важливим доповненням до занять, що проводяться платформою Всеукраїнська школа онлайн. За допомогою виплат в рамках проекту PEACE для покриття частини заробітної плати вчителів, Світовий банк допомагає забезпечити безперервність освіти для всіх українських учнів, незалежно від того, де вони знаходяться.



-- Нещодавно була представлена концепція "Відбудувати Україну" (RebuildUkraine). В цій концепції зазначається, що, хоча план відбудови повинен бути розроблений самою Україною, його реалізація повинна здійснюватися через "Платформу відновлення України". В Україні йде дискусія про ефективність такого формату: кажуть, що значна частина коштів піде на бюрократію замість фінансування реальних проектів. Чи може концепція "Відбудувати Україну" бути ефективною? Наскільки централізованим має бути процес фінансування? Яку роль відіграватиме Світовий банк?

-- Відновлення України, як згадувалося раніше, потребуватиме зусиль від усіх – української влади (і, так, бюрократії), українських фермерів, підприємців, тих, хто займається цифровими технологіями, хто задіяний у важкій промисловості, банківському секторі, роздрібній торгівлі …

Ключем до цього процесу є забезпечення державою необхідних витрат і структури відновлення – з точки зору основних послуг, захисту населення, належного регулювання і політики в області конкуренції (яка не є ані занадто обтяжливою, ані занадто простою), безпеки і правосуддя. Поліпшення послуг і відновлення установ обходяться недешево і вимагатимуть значних ресурсів від держави. Значні ресурси будуть надходити з-за кордону, особливо, якщо Україна візьме на себе зобов'язання побудувати такі самі ефективні інститути, як в ЄС, в процесі підготовки до вступу. Однак, держава також повинна дати можливість приватному сектору розвиватися і процвітати. І це стосується не тільки великих промислових підприємств, а й середнього українського фермера або малого підприємця. І для цього будуть потрібні не тільки гроші, але і досвід, справедливі і прості в застосуванні нормативно-правові акти, а також увага до забезпечення рівних можливостей для досягнення успіху всіма гравцями.

Світовий банк відіграватиме важливу роль у наданні допомоги українській владі в досягненні цього бачення - за рахунок наших власних фінансів, але також і за рахунок координації з іншими партнерами з розвитку, щоб ми всі могли доповнювати один одного, щоб максимально ефективно використовувати ресурси в Україні (як ми вже робимо сьогодні протягом періоду допомоги у воєнний час). Але не менш важливим буде наш глобальний досвід у всіх секторах економіки, яким ми сподіваємося поділитися і працювати разом з українською владою, щоб допомогти відновити Україну майбутнього.



-- Світовий банк неодноразово заявляв про ризики поглиблення бідності і голоду в багатьох країнах з низьким рівнем доходу через війну в Україні. Що робить Група Світового банку, щоб розблокувати експорт продовольства з України?

-- Найдешевший і швидкий спосіб вивезти зерно та олійні культури з України - через Чорне море. Розблокування цих маршрутів вимагає роботи в дипломатичній і політичній площині. Хоча це не входить в нашу компетенцію, ми заохочуємо і підтримуємо такі зусилля. Водночас, ми докладаємо зусиль до збільшення експорту зерна сухопутними шляхами, працюючи з українською залізницею та Європейським Союзом над збільшенням потоку експорту зерна через країни ЄС. Оскільки це не забезпечить експорту всього належного зерна, разом із IFC ми також працюємо над тим, щоб з'ясувати, чи можемо ми допомогти сільськогосподарським виробникам у покращенні потужностей для тимчасового зберігання зерна, щоб запобігти його псуванню до того, як його можна буде експортувати або спожити.