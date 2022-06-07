Сєвєродонецький "Азот" надав притулок 800 мирних жителів

Прихисток в укриттях Сєвєродонецького об'єднання "Азот" знайшли близько 800 мирних жителів, зокрема близько 200 із 3 тис. працівників заводу та близько 600 жителів міста, йдеться у заяві від імені бізнесмена Дмитра Фірташа, Group DF якого належить підприємство.

"200 працівників заводу залишаються на підприємстві для забезпечення охорони та режиму консервації хімічного заводу", – зазначається у повідомленні, поширеному у вівторок радником Фірташа Ленні Дж. Девісом.

У ньому також підтверджується інформація, що в суботу, 4 червня, порт "Ніка-Тера", що входить до Group DF, розташований на півдні Миколаєва в Дніпро-Бузькому лимані Чорного моря, потрапив під масований обстріл російських військ.

"Порт, який має спеціалізовані вантажні зони: зерновий комплекс, комплекс добрив і комплекс із перевалювання інших вантажів, постраждав від найпотужніших на сьогодні атак, а окремі портові споруди стали повністю непридатними для використання", - наголошується в заяві.

Як заявив Фірташ, очевидно, що росіяни прагнуть узяти під контроль чорноморські порти або знищити їх.

"Блокуючи експорт українського зерна, вони можуть і будуть використовувати голод мільйонів людей здебільшого Північної Африки, як іще одну зброю в цій цинічній війні", – вважає він.

За словами бізнесмена, Group DF працює з іншими українськими агровиробниками для пошуку альтернативних експортних маршрутів, але малоймовірно, що поточні обсяги експорту морем можна легко та швидко перенести на сушу.

"Ця війна абсолютно безглузда і не може бути жодним чином виправдана, вона завдає лише страждань і нещасть усім сторонам. Не може бути жодних виправдань цієї гуманітарної трагедії", – наводяться у заяві слова Фірташа.

У документі знову зазначається, що Фірташ, який очікує у Відні з 2014 року остаточного вирішення справи про його екстрадицію до США, "просить лише про можливість допомогти Україні, а від США та ЄС – допомогти йому надати Україні допомогу, щоб подолати це жорстоке, безглузде і нелюдське вторгнення Росії – без прохання якось вплинути на поточну прокурорську справу у США".

Group DF консолідує активи бізнесмена Дмитра Фірташа у газорозподільній, хімічній, титановій і портовій галузях, а також у сфері сільського господарства та медіа.

До азотного субхолдингу Ostchem, крім "Сєвєродонецького "Азоту", входять також "Рівнеазот" і черкаський "Азот". У його складі був також концерн "Стирол" (Горлівка), окупований під час російської агресії 2014 року.