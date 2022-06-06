Економіка

21:46 06.06.2022

Кількість інвесторів у військові ОВДП з населення та бізнесу за тиждень зросла на 7 тис.

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Кількість інвесторів у військові ОВДП з населення та бізнесу за тиждень зросла на 7 тис.

Кількість вкладників серед громадян і бізнесу за минулий тиждень збільшилася на 7 тис. – до 83 тис., тоді як тижнем раніше зростання склало 9 тис., повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ) в понеділок.

Центробанк зазначив, що станом на 6 червня 2022 року обсяг вкладень українських громадян і бізнесу у військові облігації досяг 8,5 млрд грн (приріст за тиждень близько 0,7 млрд грн проти 1 млрд грн тижнем раніше), $63,1 млн ($5 ,7 млн проти $7,9 млн) та EUR26,7 млн (EUR0,1 млн проти EUR0,4 млн).

Водночас, обсяг вкладень нерезидентів за минулий тиждень збільшився на 49,2 млн грн – до 349,2 млн грн, тоді як тижнем нерезиденти не купували облігації.

Загалом Міністерство фінансів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну провело 42 аукціони з продажу військових облігацій та залучило до держбюджету майже 79 млрд грн, близько $215 млн та EUR229 млн.

Водночас Нацбанк за цей час купив військових облігацій на 120 млрд грн, зокрема на 50 млрд грн - із 9 травня.

 

 

Теги: #статистика #населення #овдп
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