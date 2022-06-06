Байден оголосив у США режим НС через ризик нестачі потужностей для вироблення електроенергії

Президент США Джо Байден у понеділок оголосив режим надзвичайної ситуації через загрозу дефіциту потужностей із виробництва достатніх обсягів електроенергії, повідомляє Білий дім.

"Я, президент США Джо Байден, оголошую режим надзвичайної ситуації у зв'язку з загрозами наявності достатніх потужностей із вироблення електроенергії для задоволення очікуваного споживчого попиту", - йдеться в заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому.

Відповідно до указу Байдена, Мінторгу США надають додаткові повноваження для реагування на надзвичайну ситуацію. Згідно з документом, відомству, зокрема, слід на два роки або до моменту припинення режиму НС дозволити безмитне ввезення в США деяких сонячних елементів і модулів батарей, що експортуються з Камбоджі, Малайзії, Таїланду і В'єтнаму.

У заяві наголошується, що "низка факторів ставить під загрозу можливості США забезпечувати достатнє виробництво електроенергії". Зокрема йдеться і про перебої на енергетичному ринку у зв'язку із ситуацією в Україні, а також про екстремальні погодні явища, що посилюються змінами клімату.