Економіка

20:25 06.06.2022

Темпи ввезення авто з Європи на початку червня почали спадати до 2,6 тис. машин на добу

2 хв читати
Темпи ввезення авто з Європи на початку червня почали спадати до 2,6 тис. машин на добу

Українці знизили темпи ввезення авто з Європи за пільговими умовами, в середньому за день на початку червня в'їжджало 2,65 тис. автомобілів порівняно з травневими 4-5 тис. у будній день, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Станом на 6 червня у нас ввезли 140 310 авто. Загальна сума податкової знижки надана на 15,4 млрд грн", - зазначив він у телеграм-каналі в понеділок.

За його словами, найбільша кількість таких авто заїхала через Волинську митницю – майже 36 тис., за нею – Львівська, через яку заїхало понад 27 тис. авто та Рівненська – майже 14 тис. автомобілів.

Він додав, що без урахування пільг на авто, бюджет недоотримав надходжень від мит та ПДВ з імпорту 9,17 млрд грн.

Як повідомлялося, з 6 квітня Верховна Рада звільнила імпорт товарів в Україну від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановила спрощену форму розмитнення. Депутати також повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами та суб'єктами спрощеної системи.

Водночас наприкінці травня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №7418 про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі. Скасувати безмитне ввезення автомобілів пропонується з 1 липня.

 

 

Теги: #авто #розмитнення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:55 01.06.2022
Найближчим часом буде впроваджено полегшену процедуру розмитнення автомобілів через "Дію" - Шмигаль

Найближчим часом буде впроваджено полегшену процедуру розмитнення автомобілів через "Дію" - Шмигаль

12:49 27.05.2022
У Києві затримано озброєну групу викрадачів автомобілів

У Києві затримано озброєну групу викрадачів автомобілів

13:03 09.05.2022
Придбані авто з іноземною реєстрацією зможуть перетинати кордон із Україною у трьох пунктах пропуску

Придбані авто з іноземною реєстрацією зможуть перетинати кордон із Україною у трьох пунктах пропуску

14:22 04.05.2022
Українці майже за місяць "нульового" розмитнення ввезли понад 29 тис. машин

Українці майже за місяць "нульового" розмитнення ввезли понад 29 тис. машин

21:44 23.04.2022
Україна з 25 квітня обмежує перелік пунктів розмитнення власних авто з ЄС

Україна з 25 квітня обмежує перелік пунктів розмитнення власних авто з ЄС

16:51 18.04.2022
Митниця констатує черги на польському кордоні через наплив охочих скористатися безмитним оформленням авто

Митниця констатує черги на польському кордоні через наплив охочих скористатися безмитним оформленням авто

17:34 07.04.2022
Виробник схемних джгутів для авто "Ядзакі Україна" працює стабільно, продовжує набір працівників

Виробник схемних джгутів для авто "Ядзакі Україна" працює стабільно, продовжує набір працівників

16:37 25.03.2022
Рада Бюро міжнародної системи "Зелена картка" дала роз'яснення для українських водіїв, які перебувають за кордоном

Рада Бюро міжнародної системи "Зелена картка" дала роз'яснення для українських водіїв, які перебувають за кордоном

16:15 08.03.2022
Влада Тернопільщини вирішила вилучати у п'яних водіїв автомобілі на користь ЗСУ, п'ять уже передано на потреби оборони

Влада Тернопільщини вирішила вилучати у п'яних водіїв автомобілі на користь ЗСУ, п'ять уже передано на потреби оборони

10:25 05.03.2022
Кабмін врегулював реєстрацію та продаж автомобілів у період воєнного стану

Кабмін врегулював реєстрацію та продаж автомобілів у період воєнного стану

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна не готова розглядати експорт зерна через Білорусь - Зеленський

Українські банки можуть стати фінансовим містком до майбутнього зовнішнього фінансування

Річне скасування мит Євросоюзу набуло чинності

Населення у травні продало валюти на $262,2 млн більше, ніж купило

"Енергоатом" з 4 червня розпочинає постачання електроенергії до Молдови

ОСТАННЄ

Байден оголосив у США режим НС через ризик нестачі потужностей для вироблення електроенергії

Харківська ТЕЦ-5 після аварійної зупинки відновила роботу

МАГАТЕ потребує підтримки ООН для місії на окуповану РФ Запорізьку АЕС – голова агентства

Україна не готова розглядати експорт зерна через Білорусь - Зеленський

"Укрзалізниця" завершить рік зі збитком через скорочення вантажних перевезень та велику кількість евакуаційних рейсів - член наглядової ради

Українські банки можуть стати фінансовим містком до майбутнього зовнішнього фінансування

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 149 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Київській областях

Кількість підприємств, які зупинили діяльність, скоротилася до 14%, загальний рівень завантаженості потужностей на 40% нижчий за довоєнний

Заборгованість за споживчими кредитами на майно, знищене війною, буде списана - законопроєкт

Річне скасування мит Євросоюзу набуло чинності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА