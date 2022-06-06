Темпи ввезення авто з Європи на початку червня почали спадати до 2,6 тис. машин на добу

Українці знизили темпи ввезення авто з Європи за пільговими умовами, в середньому за день на початку червня в'їжджало 2,65 тис. автомобілів порівняно з травневими 4-5 тис. у будній день, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Станом на 6 червня у нас ввезли 140 310 авто. Загальна сума податкової знижки надана на 15,4 млрд грн", - зазначив він у телеграм-каналі в понеділок.

За його словами, найбільша кількість таких авто заїхала через Волинську митницю – майже 36 тис., за нею – Львівська, через яку заїхало понад 27 тис. авто та Рівненська – майже 14 тис. автомобілів.

Він додав, що без урахування пільг на авто, бюджет недоотримав надходжень від мит та ПДВ з імпорту 9,17 млрд грн.

Як повідомлялося, з 6 квітня Верховна Рада звільнила імпорт товарів в Україну від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановила спрощену форму розмитнення. Депутати також повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами та суб'єктами спрощеної системи.

Водночас наприкінці травня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №7418 про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі. Скасувати безмитне ввезення автомобілів пропонується з 1 липня.