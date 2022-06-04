Економіка

08:25 04.06.2022

"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня знизився до $826,5 млн

2 хв читати
"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня знизився до $826,5 млн

Обсяг продажу валюти Національним банком України з 30 травня до 3 червня знизився до $826,5 млн з $1 млрд 431,6 млн тижнем раніше, що є другим за величиною значенням з початку війни.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, за минулий тиждень він придбав лише $7 млн, як і минулого тижня.

Як повідомлялося, НБУ з 3 червня підняв облікову ставку з 10% до 25%, щоб знизити підвищення привабливості гривні та знизити тиск на міжнародні резерви країни.

Раніше з 21 травня Нацбанк скасував верхній ліміт як курсу продажу готівкової валюти банками в Україні, так і курсу конвертації гривні в іноземну валюту за їх картками за межами країни. До цього стеля такого курсу складала зафіксований у перший день війни офіційний курс гривні плюс 10%, або 32,18 грн/$1. Стеля для інших валют розраховувалася за крос-курсом до долара.

Крім того, Нацбанк знизив вдвічі стелю переведення в готівку гривневих карт за кордоном – до еквівалента 50 тис. грн на місяць.

У результаті багато власників гривневих карток за кордоном в очікуванні значного зростання курсу збільшили операції з конвертації гривні.

Водночас за цей період курс долара на "чорному" ринку знизився з 37,5-38,5 грн/$1 до 35,35-35,6 грн/$1.

Як повідомлялося, інтервенції НБУ в травні зросли до $3,4 млрд з $2,2 млрд у квітні, $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому та $1,31 млрд у січні.

Загалом з початку року до 3 червня Нацбанк придбав на ринку $1 млрд 826,2 млрд та EUR110,97 млн, а продав $9 млрд 392,6 млн та EUR1 млрд 789,11 млн.

Зокрема з початку війни купівля валюти склала $1 млрд 169,3 млн та EUR110,97 млн, а продаж $6 млрд 622,4 млн і EUR1 млрд 789,11 млн.

Міжнародні резерви України станом на 1 травня 2022 року, за даними НБУ, становили $26,94 млрд, що на 4% менше, ніж на початок березня ($28,11 млрд).

 

 

Теги: #нбу #інтервенції
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:53 03.06.2022
Після виведення Мегабанку з ринку інших проблемних банків в Україні немає – НБУ

Після виведення Мегабанку з ринку інших проблемних банків в Україні немає – НБУ

10:42 03.06.2022
Нацбанк відніс Мегабанк до неплатоспроможних - мажоритарій банку

Нацбанк відніс Мегабанк до неплатоспроможних - мажоритарій банку

15:17 02.06.2022
НБУ вперше із запровадження воєнного стану підвищив облікову ставку до 25% річних

НБУ вперше із запровадження воєнного стану підвищив облікову ставку до 25% річних

19:49 01.06.2022
НБУ збільшив розмір страхових сум за договорами ОСЦПВ з 1 липня 2022 року

НБУ збільшив розмір страхових сум за договорами ОСЦПВ з 1 липня 2022 року

19:34 30.05.2022
Процентна політика може стати більш сфокусованою на підтримці обмінного курсу – голова НБУ

Процентна політика може стати більш сфокусованою на підтримці обмінного курсу – голова НБУ

19:31 30.05.2022
Нова програма з МВФ має стати важливим елементом підтримки макрофінансової стабільності

Нова програма з МВФ має стати важливим елементом підтримки макрофінансової стабільності

19:18 30.05.2022
НБУ очікує інфляцію у травні на рівні 17%

НБУ очікує інфляцію у травні на рівні 17%

20:25 26.05.2022
НБУ запропонував заборонити кредиторам і колекторам застосовувати до захисників України заходи щодо повернення простроченої заборгованості

НБУ запропонував заборонити кредиторам і колекторам застосовувати до захисників України заходи щодо повернення простроченої заборгованості

11:24 26.05.2022
НБУ поки що збереже поточний фіксований курс

НБУ поки що збереже поточний фіксований курс

19:16 22.05.2022
Співзасновник monobank закликав НБУ подумати над поверненням до єдиного курсу

Співзасновник monobank закликав НБУ подумати над поверненням до єдиного курсу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Річне скасування мит Євросоюзу набуло чинності

Населення у травні продало валюти на $262,2 млн більше, ніж купило

"Енергоатом" з 4 червня розпочинає постачання електроенергії до Молдови

У рамках шостого пакета санкцій ЄС від SWIFT буде відключено Сбербанк, Московський кредитний банк, Россільгоспбанк та Білоруський банк розвитку та реконструкції - Єврорада

Російські окупанти ставлять під загрозу безпечну роботу Запорізької АЕС – українська розвідка

ОСТАННЄ

Річне скасування мит Євросоюзу набуло чинності

Суд визнав законним зарахування ПриватБанку зустрічних вимог із зобов'язань за кредитами ТОВ "Приватофіс"

Виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною 7,4 грн/куб. м

Населення у травні продало валюти на $262,2 млн більше, ніж купило

"Енергоатом" та Westinghouse уклали угоду про постачання ядерного палива на всі українські АЕС та будівництво 9 енергоблоків AP1000

До 93% постачальників газу населенню припинили постачання через відсутність угод із "Нафтогазом" - учасник ринку

Україна вже засіяла с/г культурами 91,5% запланованих площ - Мінагрополітики

Шмигаль закликав міжнародні компанії відновити роботу в Україні

Delivery відновила на сьогодні близько 35% вантажообігу - голова правління компанії

"Нафтогаз" із 1 червня до 31 липня постачатиме газ виробникам тепла по 7,42 грн за 1 куб. м

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА