"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня знизився до $826,5 млн

Обсяг продажу валюти Національним банком України з 30 травня до 3 червня знизився до $826,5 млн з $1 млрд 431,6 млн тижнем раніше, що є другим за величиною значенням з початку війни.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, за минулий тиждень він придбав лише $7 млн, як і минулого тижня.

Як повідомлялося, НБУ з 3 червня підняв облікову ставку з 10% до 25%, щоб знизити підвищення привабливості гривні та знизити тиск на міжнародні резерви країни.

Раніше з 21 травня Нацбанк скасував верхній ліміт як курсу продажу готівкової валюти банками в Україні, так і курсу конвертації гривні в іноземну валюту за їх картками за межами країни. До цього стеля такого курсу складала зафіксований у перший день війни офіційний курс гривні плюс 10%, або 32,18 грн/$1. Стеля для інших валют розраховувалася за крос-курсом до долара.

Крім того, Нацбанк знизив вдвічі стелю переведення в готівку гривневих карт за кордоном – до еквівалента 50 тис. грн на місяць.

У результаті багато власників гривневих карток за кордоном в очікуванні значного зростання курсу збільшили операції з конвертації гривні.

Водночас за цей період курс долара на "чорному" ринку знизився з 37,5-38,5 грн/$1 до 35,35-35,6 грн/$1.

Як повідомлялося, інтервенції НБУ в травні зросли до $3,4 млрд з $2,2 млрд у квітні, $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому та $1,31 млрд у січні.

Загалом з початку року до 3 червня Нацбанк придбав на ринку $1 млрд 826,2 млрд та EUR110,97 млн, а продав $9 млрд 392,6 млн та EUR1 млрд 789,11 млн.

Зокрема з початку війни купівля валюти склала $1 млрд 169,3 млн та EUR110,97 млн, а продаж $6 млрд 622,4 млн і EUR1 млрд 789,11 млн.

Міжнародні резерви України станом на 1 травня 2022 року, за даними НБУ, становили $26,94 млрд, що на 4% менше, ніж на початок березня ($28,11 млрд).