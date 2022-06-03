Населення у травні продало валюти на $262,2 млн більше, ніж купило

Обсяги продажу населенням України валюти у травні перевищили обсяги її купівлі на $262,2 млн, що вище за квітневий показник у $237,8 млн, повідомив Національний банк України.

Згідно з даними на його сайті, "чистий" продаж, як і раніше, формується за рахунок безготівкової валюти в умовах впровадженої Нацбанком із початку війни практично повної заборони на її купівлю населенням: у травні обсяги продажу валюти скоротилися до $244,1 млн із $252,6 млн у квітні та $375,3 млн у березні, тоді як обсяги купівлі становили $10,2 млн порівняно з $8,6 млн та $18,6 млн відповідно.

На готівковому ринку обсяги операцій суттєво зросли завдяки зняттю Нацбанком стелі на ціну продажу валюти. Якщо у березні-квітні банки реалізували населенню відповідно $72 млн та $62,7 млн, то у травні – $216,9 млн.

Обсяги купівлі валюти у населення на офіційному ринку у травні також збільшилися – до $188,6 млн із $68,8 млн у квітні та $71,3 млн у березні.

Водночас загалом клієнти банків у травні стали суттєво більше купувати безготівкову валюту, ніж продавати: "чиста" купівля становила $1184 млн порівняно з $421,2 млн у квітні та $165млн у березні.

Загалом із початку цього року населення продало валюти на $290,4 млн більше, ніж купило, тоді як клієнти банків навпаки купили її на $4,02 млрд більше, ніж продали.

Відповідно до даних НБУ, обіг на офіційному готівковому валютному ринку в травні зріс утричі порівняно з березнем-квітнем, однак порівняно з лютим він усе ще нижчий усемеро, а порівняно з груднем – удесятеро.

Обсяги продажу безготівкової валюти скоротилися порівняно з довоєнними в середньому вдвічі, тоді як обсяги купівлі впали майже на два порядки.

Інтервенції НБУ у травні зросли до $3,4 млрд із $2,2 млрд у квітні, $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому та $1,31 млрд у січні.