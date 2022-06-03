Україна вже засіяла с/г культурами 91,5% запланованих площ - Мінагрополітики

Україна під час посівної-2022 засіяла основними сільгоспкультурами 13,18 млн га земель, що становить 91,5% від запланованих на поточний сезон 14,4 млн га, зокрема за тиждень (26 травня - 2 червня) засіяно 0,54 млн га, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства у п'ятницю.

Згідно з оприлюдненими на його сайті даними, станом на 2 червня площа посівів соняшника становить 4,27 млн га (87% запланованих на 2022 рік 4,93 млн га), кукурудзи - 4,57 млн га (94% від 4,85 млн га), ярого ячменю - 948,3 тис. га (93% від 1,02 млн га), ярої пшениці - 189,3 тис. га (99,7% від 189,6 тис. га), вівса - 157, 4 тис. га (96% від 163,6 тис. га), гороху - 130,6 тис. га (89% від 145,7 тис. га).

Крім того, посівні площі під картоплею становлять 1,11 млн га (93% від 1,19 млн га), соєю - 1,19 тис. га (95% від 1,25 млн га), цукровим буряком - 182,1 тис. га (88% від 206,9 тис. га), ярим ріпаком - 32,4 тис. га (98% від 33,2 тис. га), просом - 47,3 тис. га (76% від 62,3 тис. га), гречкою - 68,8 тис. га (84% від 81,6 тис. га).

Мінагрополітики уточнило, що засіяна під час посівної площа вже становить 80,6% від показників минулого року, в якому було засіяно 16,92 млн га.

Також відомство нагадало, що у 2021 році було проведено посів озимих культур під урожай-2022 на загальній площі 7,7 млн га, зокрема 6,5 млн га озимої пшениці, 1 млн га ячменю та 0,16 млн га жита.

Як повідомлялося, через військову агресію РФ в Україні у нинішньому сезоні очікується скорочення посівних площ високомаржинальних культур (соняшника та кукурудзи) при нарощуванні площ посівів простіших у виробництві, але важливих культур з точки зору продовольчої безпеки - гороху, ячменю та вівса.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 20 квітня заявив, що Україна цього сезону засіє ярими культурами орієнтовно 14,2 млн га сільгоспземель, що становить 80% торішнього показника в 16,9 млн га.

Раніше Мінагрополітики оцінювало посівні площі під ярими у 2022 році у 13,44 млн га порівняно з 16,92 млн га у 2021 році.

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма назвав ціллю України у 2022 році збирання врожаю щонайменше 70% від минулорічних обсягів.