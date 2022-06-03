Економіка

17:38 03.06.2022

Шмигаль закликав міжнародні компанії відновити роботу в Україні

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Шмигаль закликав міжнародні компанії відновити роботу в Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав міжнародні компанії відновити роботу в Україні.

"Звертаюся до всіх міжнародних компаній, які працювали в Україні. Відновлюйте свою роботу вже зараз, як це зробила більшість українських підприємств у безпечних регіонах. Уряд максимально допомагатиме вам", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

З його слів, припинення роботи в Україні - це санкції проти економіки країни.

"Ваше повернення стане проявом справжньої солідарності з українським народом, який на сьогодні бореться за свою свободу та бореться за мирне майбутнє усієї Європи", - додав він.

Теги: #компанії #шмигаль
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