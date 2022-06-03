Економіка

08:00 03.06.2022

Мінторг США повідомив про торговельні обмеження проти 71 юрособи Росії та Білорусі

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Мінторг США повідомив про торговельні обмеження проти 71 юрособи Росії та Білорусі

Міністерство торгівлі США оприлюднило список із 71 юридичної особи з Росії та Білорусі, яка потрапила під американські експортні обмеження.

В опублікованому у федеральному реєстрі документі йдеться, що в міністерство торгівлі США вносить зміни до правил експортного контролю США (EAR), додають 71 юридичну особу до списку осіб, які потрапили під торговельні обмеження.

"Ці юридичні особи діють проти інтересів нацбезпеки та зовнішньої політики США", - йдеться в документі.

До списку, зокрема, увійшли "Центральне морське конструкторське бюро "Алмаз", "Центральне конструкторське бюро морської техніки "Рубін", "Авіаційний комплекс ім. С.В. Іллюшина", "Дослідно-конструкторське бюро імені А. С. Яковлєва".

Крім того, в чорний список потрапили Головне управління глибоководних досліджень міністерства оборони Росії, Конструкторське бюро хімічного машинобудування (КБХМ), науково-виробничий центр "Сапсан", російська телекомунікаційна компанія "Воентелеком", Російський федеральний ядерний центр - Всеросійський науково-дослідний інститут експериментальної фізики (РФЯЦ-ВНДІЕФ), що входить до складу "Росатома", "Московський інститут електромеханіки та автоматики" (МІЕА) та інші підприємства.

Зазначається, що вищезазначені організації потрапили до списку "за придбання та спроби придбання товарів зі США для підтримки російських збройних сил".

Також до переліку включено компанію "Газпром нафта шельф", Інститут проблем передачі інформації імені О. О. Харкевича РАН та ТОВ "Системи біологічного синтезу-СБС".

 

 

Теги: #сша #росія #обмеження #мінторг
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