Кабмін збільшив розміри резервного фонду на 73,3 млрд грн для на забезпечення ключових потреб армії та економіки - Шмигаль

Кабінет Міністрів збільшив розміри резервного фонду на 73,3 млрд грн на забезпечення ключових потреб армії та економіки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалимо рішення про збільшення розміру резервного фонду на 73,3 млрд грн", - сказав Шмигаль у зверненні на засіданні уряду.

За його словами, ці кошти буде перерозподілено з інших бюджетних програм і спрямовано, передусім, на забезпечення ключових потреб нашої армії та економіки.

"Усе для фронту - все для перемоги" - це нова державна політика, яка допоможе нам швидше завершити війну", - наголосив прем'єр.