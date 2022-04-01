Економіка

17:59 01.04.2022

Шмигаль: Наміри Росії очевидні, їх завдання - створити велику продуктову кризу у світі

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Шмигаль: Наміри Росії очевидні, їх завдання - створити велику продуктову кризу у світі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що Росія хоче створити велику продуктову кризу у світі.

"Наміри Росії очевидні. Слідом за енергетичною кризою, до якої призвела Росія наприкінці минулого року та на початку цього року в Європі та світі, їх завдання тепер – створити велику продуктову кризу у світі. Вони це справді роблять. Вони сьогодні знищують частину зерносховищ в Україні, вони закривають експорт зерна з українських портів через морську блокаду", - сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону в п'ятницю вдень.

Водночас прем'єр наголосив, що Україна знаходить із партнерами рішення, як діяти щодо забезпечення експорту українських зернових та іншої продукції.

Прем'єр також заявив, що сьогодні ситуація з продуктами в країні стабільна.

Крім того, Шмигаль повідомив, що посівна вже розпочалася у 21 області країни.

Теги: #продукти #світ #криза
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