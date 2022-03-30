Війна найбільше ускладнила логістику для "Філіп Морріс Україна" - гендиректор

Збройне вторгнення РФ в Україну сильно вплинуло на операційну діяльність ПрАТ "Філіп Морріс Україна", найбільші труднощі у тютюнової компанії виникли з логістикою, оскільки її фабрика та найбільші склади продукції розміщені у Харківському та Київському регіонах, де наразі тривають активні бої із російськими окупантами.

"Можете уявити, з якою складністю ми зіткнулися, коли йдеться про логістику та доставку продукту. Нам знадобилося два тижні, щоб відновити постачання до 12 областей і продукт все одно швидко зникає з полиць. Деякі наші партнери перестають платити за контрактами, тому ми вимушені покривати це за рахунок наших резервів", - розповів гендиректор компанії Максим Барабаш у бліцінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

Він уточнив, що за попередній тиждень "Філіп Морріс" зміг відновити роботу десяти фірмових магазинів з продажу бездимних продуктів Iqos у всій країні, і цього тижня планує запустити роботу ще двох.

Барабаш наголосив, що під час війни з РФ компанія зосереджує основну увагу на безпеці своїх співробітників.

"Ті, хто працює в магазинах та на складах, мають поруч укриття на випадок повітряної тривоги. Інші команди працюють дистанційно, допомагаючи і у комерційних, і у волонтерських проєктах, наприклад, нашим колегам із евакуацією та доставкою гуманітарної допомоги", - пояснив гендиректор.

Він нагадав, що компанія Philip Morris International Inc. (PMI) у березні зробила конкретні кроки зі згортання роботи своєї філії в країні-агресорі Росії: зупинила заплановані інвестиції та відкликала поточні, а саме встановлення нової лінії виробництва тютюнових стіків для Iqos Iluma вартістю $150 млн. Крім того, компанія скасувала запуски нових комерційних проєктів у 2022 році і зняла з продажу в РФ низку сигаретних брендів.

"Наразі компанія працює над варіантами належного виходу з російського ринку", - заявив Барабаш про плани корпорації в РФ.

Philip Morris International, до якої входить ПрАТ "Філіп Морріс Україна", - один із найбільших світових виробників тютюнових виробів. Випускає сигарети більше ніж на 50 фабриках та продає їх у 180 країнах.

В Україні компанія працює понад 20 років, володіє фабрикою у Харківській області. На підприємствах компанії працює понад 1,3 тис. осіб.

ПрАТ "Філіп Морріс Україна" у 2020 році наростило чистий прибуток на 5% порівняно з 2019 роком - до 2,73 млрд грн, активи за рік зросли на 18% - до 11,51 млрд грн, а нерозподілений прибуток - на 55,5%, до 7,79 млрд грн.