Розраховуємо, що обсяг пільг, які надасть місто, компенсується надходженнями від ПДФО та бізнесу, який працюватиме, - Кличко

Київська влада розраховує, що обсяг пільг, які надасть місто, компенсується надходженнями від ПДФО та бізнесу, який працюватиме.

"Сьогодні Київрада зібралася вдруге від початку широкомасштабного вторгнення Росії до нашої держави. Київ уже понад місяць обороняється і живе в умовах воєнного стану. Головними питаннями сьогоднішнього засідання, в якому взяли участь 90 депутатів, стали рішення, що стимулюватимуть роботу столичного бізнесу. Бо в умовах воєнного стану, коли така складна ситуація, економіка має працювати", - написав мер столиці Віталій Кличко у фейсбуці.

Серед рішень Київради:

пересувна торгівля та ресторанні майданчики: плата за договорами буде зменшена до символічної 1 грн, а плата пайової участі для них становитиме 50% від наявної;

бізнес, що працює на комунальних площах: звільнено від сплати оренди;

паркування: надаються пільги від міста; рекламні компанії, що розміщують на рекламних площинах у місті соціальну та патріотичну рекламу: надаються пільги від міста.

"Ми розраховуємо, що обсяг пільг, які надасть місто, компенсується надходженнями від ПДФО та бізнесу, який працюватиме", - заявив мер.