Економіка

15:20 30.03.2022

У Раді зареєстровано законопроєкт, що пропонує компенсацію квадратними метрами за знищене житло під час війни

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У Раді зареєстровано законопроєкт, що пропонує компенсацію квадратними метрами за знищене житло під час війни

Лідер партії "Слуга народу", народний депутат Олена Шуляк сподівається, що парламент найближчим часом розгляне законопроєкт, що дає змогу отримувати українським громадянам компенсацію квадратними метрами за знищене та пошкоджене під час війни житло.

"У парламенті вже зареєстровано законопроєкт №7198. Ми сподіваємося, що його обов'язково буде розглянуто на наступній сесії (пленарному засіданні - ІФ). Він стосується того, що люди, які втратили своє житло, будинки, які зруйновані або пошкоджені, вони обов'язково сьогодні реєструються через "Дію" і матимуть право отримувати компенсацію не грошима, а квадратними метрами", - сказала Шуляк на брифінгу у середу у Львові.

За її словами, законопроєкт передбачає певні обмеження - 150 кв. метрів.

Народний депутат також зазначила, що згідно із законопроєктом громадяни України зможуть обрати населений пункт, в якому вони захочуть жити, незалежно від того, де були їхні знищені та пошкоджені квартири чи будинки.

Теги: #житло #компенсація #нерухомість
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