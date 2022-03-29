Компанія "Ашан Україна" закликає українців підтримати працівників мережі в Україні та утриматися від їхнього осуду через рішення материнської компанії продовжити роботу в Російській Федерації.

"Генеральна дирекція та 5,5 тис. співробітників "Ашан Україна" чекали на іншу позицію головного офісу у Франції. Проте наразі Auchan залишається в Росії. Ми звертаємося до українців із проханням утриматися від обвинувачень своїх співгромадян, які також страждають від рішення головного офісу. Ворог у нас один, і це не українці, які працюють в "Ашані", - йдеться у зверненні "Ашан Україна".

За даними мережі, для 70% співробітників української компанії робота в "Ашані" є єдиним джерелом доходу, тому їх звільнення як протест позбавить коштів для існування понад 15 тис. українців.

При цьому українські співробітники мережі щодня працюють у магазинах, забезпечуючи продуктами співвітчизників, збирають гуманітарну допомогу. Крім того, понад сотня працівників мережі наразі служать у лавах ЗСУ й територіальної оборони.

Компанія наголошує, що продовжує наполягати на припиненні роботи мережі у РФ. При цьому "Ашан Україна" не спонсорує російську агресію.

"Усі зароблені нами кошти були інвестовані у розвиток підприємства саме в Україні та створення нових робочих місць. Кожна зароблена гривня залишається тут, в Україні, для відновлення країни після нашої перемоги", - зазначено у повідомленні.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав до бойкоту Auchan та інших компаній у зв'язку з тим, що вони не виходять із ринку Росії.

Auchan працює в Україні із 2008 року. За даними сайту "Ашан", налічує понад 30 магазинів різних форматів (гіпермаркети, супермаркети, pick up point) у дев'яти містах, а також розвиває e-commerce.