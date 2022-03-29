Економіка

15:31 29.03.2022

ЄС, як і G7, відкидає вимогу РФ оплачувати газ у рублях - Єврокомісія

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ЄС, як і G7, відкидає вимогу РФ оплачувати газ у рублях - Єврокомісія

Європейський Союз брав участь в обговоренні групою країн G7 питання про оплату російського газу в рублях, тому висновки "сімки" є справедливими і для ЄС, повідомив офіційний представник Європейської комісії (ЄК) Ерік Мамер.

"Наша позиція - така сама, як і у G7", - заявив прессекретар у вівторок на брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на запитання про те, як реагуватиме Євросоюз на розпорядження президента РФ Володимира Путіна приймати оплату за експорт російського газу лише в рублях.

Коментуючи нараду міністрів енергетики держав "сімки", що відбулася напередодні, на якій була представлена Єврокомісія, Мамер сказав, що учасники обговорення "відкинули вимогу" російської сторони оплачувати постачання газу в рублях. "Щодо нас, ми сказали, що постачання мають здійснюватися з використанням доларів або євро (як оплата - ІФ)", - пояснив представник ЄК.

Теги: #рф #газ #єс
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