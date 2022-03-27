Кількість переміщених із зони бойових дій підприємств зросла до 89 - Гетманцев

Кількість переміщених із зони активних бойових дій підприємств за програмою евакуації досягла 89, з них 47 вже відновили роботу на новому місці, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України Данило Гетманцев у телеграм-каналі.

Він уточнив, що станом на 27 березня отримано 1120 заявок за програмою евакуації, з яких 368 передано на транспортування.

Як раніше зазначало Мінекономіки, програма з переміщення українського виробництва стартувала в середині березня. Міністерство 21 березня повідомило про 898 заявок, а також про 40 переміщених підприємств, з яких 18 відновили роботу на новому місці.

Частину підприємств перевозить "Укрзалізниця". Логістику автотранспортної частини програми забезпечує АТ "Укрпошта", залучаючи також на субпідряд всіх, хто має можливість транспортувати вантажі, пояснювали в Мінекономіки.