Економіка

20:12 26.03.2022

Споживання газу за тиждень знизилося майже на 30% - "Нафтогаз"

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Споживання газу за тиждень знизилося майже на 30% - "Нафтогаз"

Споживання газу протягом тижня знизилося майже на 30% – до 59,5 млн. куб. м, повідомила НАК "Нафтогаз України".

"Всі категорії споживачів ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" за добу скоротили використання природного газу на 4% - до 59,5 млн. куб. м. За тиждень цей показник знизився майже на 30%", – йдеться у повідомленні компанії у телеграм-каналі в суботу.

Компанія зазначила, що її дочірній підрозділ ДК "Нафтогаз Трейдинг" з 26 березня підключив до постачання газу в рамках ПСО по 7,08 тис. грн/тис. куб. м п'яту із 12 визначених урядом теплоелектростанцію – найбільшу у Дніпропетровській області "ДТЕК "Криворізька ТЕС".

Щодо аналогічного ПСО по ТЕЦ компанія постачає природний газ ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ", ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" та АТ "Херсонська ТЕЦ" та погоджує документи з іншими трьома визначеними Міністерством енергетики ТОВ "Сумитеплоенерго", ТОВ "Фірма "Технова" "Київтеплоенерго".

Як повідомлялося, згідно з рішенням уряду до 30 квітня включно визначені Міненерго ТЕЦ, як і 12 ТЕС, перелік яких закріплений постановою уряду від 6 березня №222, отримуватимуть газ у рамках ПСО за ціною 7,08 тис. грн/тис. куб м (з ПДВ на 1 тис. куб. м).

Відповідно до постанови, для ТЕС та ТЕЦ, які використовують вугілля як основний вид палива, постачання природного газу в рамках ПСО здійснюється лише у разі відсутності у результаті військових дій можливості постачання вугільної продукції в обсягах, необхідних для гарантування безпеки постачання електричної та/або теплової енергії. У компанії неодноразово зазначали, що мають можливість забезпечити ресурсом усіх споживачів в умовах, що діють.

За даними "Нафтогаз трейдинг", 12 березня, коли компанія почала постачати першим ТЕС газ із ПСО, добове споживання збільшилося на 16% - до 88 млн куб. м природного газу.

 

 

Теги: #нафтогаз #енергетика
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