Критичних перешкод для посівної в Україні немає, проблема з вивезенням урожаю – міністр

Посівна в Україні вже відбувається, критичних перешкод для її проведення немає, проте Мінагрополітики та уряд готові реагувати на всі обґрунтовані зауваження та пропозиції й швидко ухвалювати необхідні рішення, заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський під час онлайн-зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією.

"Посівна вже йде, змогли запустити спрощене кредитування малих та середніх підприємств: банки за цією програмою за тиждень видали понад 1 млрд грн", – сказав міністр, дозволивши агентству "Інтерфакс-Україна" наводити його слова.

Він нагадав, що умови цієї програми передбачають надання держгарантії на 80% вартості кредиту для підприємств із часткою українських власників понад 50%.

"Намагатимемося поширити її на великі компанії та трейдерів", - додав Сольський.

Говорячи про забезпечення ресурсами посівної, глава Мінагрополітики зазначив, що насіння є, оскільки його було закуплено раніше, і логістика його не складна.

За його словами, достатньо і добрив. Зокрема, запущені азотні підприємства Group DF мають профіцит пропозиції, тому уряд дозволив їм експорт по 70 тис. тонн добрив на місяць.

Міністр повідомив, що забезпеченість гербіцидами становить близько половини, і з урахуванням логістичних проблем та особливостей їх закупівлі швидко змінити ситуацію навряд чи не вдасться.

"Найбільша проблема начебто була з дизелем, але ось пішов другий тиждень, і вже майже кожен аграрій має по три-чотири пропозиції, хоча ціна наразі чимала. Пропозиція є, недешева, але є", – зазначив Сольський щодо забезпечення посівної пальним.

За його оцінками, "струмки" поставок, підтримані звільненням їх від акцизу та зниженням ПДВ, переростуть у "ріку".

Основною проблемою міністр назвав логістику експорту через заблоковані Росією порти, через що ліквідність запасів урожаю близька до нуля і заморожені великі гроші аграріїв – приблизно майже $7,5 млрд.

Водночас глава Мінагрополітики повідомив, що триває активна робота в цьому напрямі, але поки що рано озвучувати деталі. За його словами, на початку наступного тижня планується обговорити ситуацію з трейдерами.

Відповідаючи на запитання членів ЄБА, Сольський повідомив, пославшись на Мін'юст, що найближчим часом має бути запущено реєстр аграрних розписок та реєстр нотаріусів, що також має полегшити роботу аграріїв.