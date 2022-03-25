Макрон вважає, що Європі вдасться переглянути деякі контракти щодо газу з РФ

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейським країнам, можливо, вдасться переглянути частину контрактів щодо імпорту газу з РФ.

"Деякі оголошення, зроблені Росією, призведуть до того, що деякі контракти можна буде переглянути", - сказав він на пресконференції в Брюсселі.

У середу Володимир Путін повідомив, що керівництво РФ ухвалило рішення про переведення оплати за постачання російського газу на експорт у недружні країни в російські рублі.

Росія зараз на місяць експортує газ на суму близько $10 млрд.